Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye Geçmiş Olsun Dileği

DEVLET BAHÇELİ’NİN SAĞLIK DURUMU ENDİŞE YARATIYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu, sevenleri arasında kaygı yaratıyor. Geçtiğimiz haftalarda rutin kontroller için hastaneye giden Bahçeli’nin kalp kapakçığı başarıyla değiştirildi. Operasyonun ardından MHP lideri dinlenme sürecine devam ederken, siyasilerden geçmiş olsun telefonları gelmeye devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU’NDAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Son olarak CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bahçeli’yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, telefonu kapattıktan sonra çalışma arkadaşlarına “Devlet Bey’in sesi iyi geliyordu. Durumu da iyi…” ifadesini kullandı. Bahçeli’nin, Kılıçdaroğlu’na nezaketinden dolayı teşekkür ettiği aktarılıyor.

BAYRAMIMIZ KALP AMELİYATIyla GEÇİYOR

MHP Genel Başkanı Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda kalp ameliyatı geçirdi. 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları nedeniyle mevcut kapak değiştirildi. Bahçeli’nin başarılı geçen operasyonunun ardından hastaneden taburcu edildiği, istirahat ettiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğuna dair açıklama yapıldı.