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Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Adaylığına Zaman Uyarısı

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KILIÇDAROĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisindeki aday tartışmalarına ve genel başkanlığı dönemiyle ilgili “Hançerlendim” ifadelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Adaylık konusuna değinen Kılıçdaroğlu, “Daha uzun süre var cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine, niye acele ediyoruz ki? Ülke yangın yerinde, perişan. Gördük az önce ekonomiyi. Biz onları bırakmışız, kim cumhurbaşkanı adayı olacak… Kardeşim yeri zamanı gelince cumhurbaşkanı adayı belirlenir. Hepimiz de gider ona destek veririz, bu kadar basit. Neden şimdi partiyi bölüyoruz” şeklinde konuştu.

ADAYLIK TARTIŞMALARI ÜZERİNE

2023 seçimlerindeki adaylığıyla ilgili ‘Hata mıydı?’ sorusuna cevap veren Kılıçdaroğlu, “Hayır efendim. Kim belirledi adaylığı? Ben hiçbir zaman çıkıp ‘Ben cumhurbaşkanı adayı olacağım’ demedim. Karar alındı ben cumhurbaşkanı adayı oldum o kadar” yanıtını verdi. Bu ifadelerle Kılıçdaroğlu, partideki tartışmaları sona erdirme niyetinde olduğunu vurguladı.

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