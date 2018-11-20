Kılıçdaroğlu’ndan ‘Gezi’ çıkışı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gözaltına alınan akademisyenler ve Gezi olayları hakkında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gezi olaylarından kimse intikam alamaz. Gezi olayları bu ülkenin demokrasi ve özgürlük sesidir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünün 20 Kasım Dünya Çocuk Günü olduğunu hatırlattı, partisinin yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Kılıçdaroğlu, “Son 18 ayda 21 bin 957 çocuk hamile kaldı. Bunlar daha çocukluklarını yaşamak durumunda, bunlar oyun oynamak isterler. 15 yaşın altında cinsel istismara uğrayarak doğum yapan çocuklarımızın sayısı 15 bin 937. 3 bin çocuğumuz cezaevlerinde. 2 milyon çocuk işçimiz var. Son 7 yılda 340 çocuğumuz da iş kazalarında hayatını kaybetmiş. Çocuklarımızı gerçekten gerekli değeri veriyor muyuz?” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınan akademisyenlere de sahip çıktı ve bu kişilerin hiç birinin kaçma gibi bir durumu olmadığını iddia etti. CHP Genel Başkanı, “Gezi olaylarından intikam almaya çalışıyorlar. Gezi olaylarından kimse intikam alamaz. Gezi olayları bu ülkenin demokrasi ve özgürlük sesidir” dedi.

TRT