Kılıçdaroğlu’ndan Mengü’ye Suç Duyurusu

Nevşin Mengü Hakkında Suç Duyurusu

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Nevşin Mengü ve akademisyen Emrah Gülsunar hakkında suç duyurusunda bulundu. Kılıçdaroğlu, bu adımı CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin sürecin yargı boyutunda kendisiyle ilgili yapılan açıklamalar üzerine attı.

Kılıçdaroğlu’nun Suç Duyurusu Neden Yapıldı?

Kılıçdaroğlu, Mengü ve Gülsunar hakkında “hakaret” ve “iftira” suçları gerekçesiyle suç duyurusu dilekçesi hazırlattı. Dilekçe, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mengü, CHP kurultaylarının iptali için açılan davanın ikinci duruşmasının 26 Mayıs’ta yapıldığını belirtti ve mahkemenin, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen kurultayın yok hükmünde sayılması ve iptali talebiyle açılan davanın detaylarını tutanağa geçirdiğini aktardı. Dava süreci 30 Haziran’a ertelendi.

Mengü ve Gülsunar’ın İddiaları

Dava süreci üzerine Nevşin Mengü, YouTube kanalında bazı ifadelerde bulundu. Mengü’nün paylaşımını alıntılayan Gülsunar, “Bu artık sözün bittiği yer. Bir insanın bile isteye rejimin hukuksuz yargı operasyonuyla kaybettiği genel başkanlığı geri almaya çalışması açık bir onursuzluk ve haysiyetsizliktir. Bu şahıs partiden ihraç edilmeli ve her yerde yüzüne tükürülmelidir.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.