Kılıçdaroğlu: Neden gizleniyor?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, doğalgaz ve elektrik zamları üzerinden hükümete yüklendi.

Elektriği kesilen vatandaşların sayısıyla ilgili soruya 9 aydır yanıt alamadıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, kamu görevlilerene çağrı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Elazığ’da düzenlenen grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu’nun doğalgaz ve elektrik zamları üzerinden hükümeti eleştirdi.

“Kaç hanenin elektriği kesildi, gizliyorlar. 9 aydır milletvekillerimiz soruyor, cevap vermiyorlar. Neden gizliyorlar?” diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Buradan kamu görevlilerine çağrı yapıyorum. Soru önergelerini zamanında vermeyenlerin tamamı suç işliyor. Kendinizi suça ortak etmeyin. Oturun doğru dürüst cevabını verin.”

“KİMİN GELİRİ YÜZDE 164 ARTTI?”

Bu yıl elektriğe yüzde 195-200 arası, doğalgaza da 3 kez olmak üzere toplam yüzde 164 zam yapıldığını söyleyen CHP lideri, şöyle devam etti:

“Kimin geliri yüzde 164 arttı? Ben elektrik parasını ödemedim, ödeyecek gücüm vardı. Elektriğimi kessinler ödeyemeyenlerin derdi dile gelsin diye ödemedim. Elektriği kesilenlerin yaşadığı dramı kimse bilmiyor. O evde bir çocuk, engelli var. Bir hafta elektrik ödemeyeceğim dedim. Elektriği kesilenlerin evine gitti, dertlerini dinledim.”

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

“Tefecilere dünyanın faizini veriyorlar. Bütün çiftçilere, esnafa söz verdim, Allah nasip eder sizin oylarınızla iktidar olursak çiftçinin, esnafın aldığı kredilerin faizlerini tak diye sileceğiz. Faizle mücadele böyle yapılır.

Üretenin yanında olacağız. Derdi çözmek Bay Kemal’in görevi olacak. Bir Tarım Bakanı var, tarımı düzeltmek için Venezuela’ya gidiyor. Hiç meraklanmayın, Bay Kemal Elazığ’a gelecektir.

Vatandaş borç batağında. Borçlarını ödemekte zorlanıyorum diyenlerin oranı yüzde 77,3. AK Partili seçmenin yüzde 70,1’i borçlarımı ödemekte zorlanıyorum diyor. Bunlar bizim vatandaşlarımız.