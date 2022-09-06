Kılıçdaroğlu: Niye sorgulamıyorsunuz beni?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli’nin sözlerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu kamuoyunun merakla beklediği olası cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda “’Altılı masa benim ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım’ diyor musunuz?” sorusuna “Uzlaşılırsa elbette. Niye hazır olmayalım?” yanıtını verdi…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV’de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. ‘Altılı masa’nın uzlaşması halinde aday olmaya hazır olduğunu belirten Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

BİRLİKTE ÇIKIN: (Bahçeli’nin ‘Kılıçdaroğlu sorgulanmalıdır’ açıklaması) Doğrudur sorgulanmalı. Kılıçdaroğlu tefecilerin, beşli çetelerin adamı değil; halkın adamıdır. Niye sorgulamıyorsunuz beni? Sarayda oturana söylüyorum: Korkmuyorsan, yüreğin varsa çıkarsın karşıma. Yalnız başına çıkamıyorsan al yanına Bahçeli’yi, o da yetmezse uzmanlarını da al, ben tek başıma çıkacağım.

ÇATLAK YOK: (Altılı masada çatlak var mı?) Hayır. Altı ayrı partiyiz. Demokrasi, adalet, hak ve özgürlük istiyoruz. Bir avuç çeteye değil 85 milyona çalışan bir iktidarı istiyoruz. Hem ‘helâlleşeceğiz’ diyeceğiz, sonra da oturup birbirimizle kavga mı edeceğiz? Bizde herkes düşüncesini söyler, makul zeminde anlaşırız.

VATANDAŞIN BORCU: Vatandaşın varlık yönetim şirketlerine borcu 32 milyar 900 milyon TL. ‘Ödemeyin; ben halledeceğim bunu’ dedim. O vatandaşın borcunu gerekirse ben ödeyeceğim.

TEKİN’İN AÇIKLAMALARI: Altı lider oturup karar alacağız. Bu kararlar bir imza ile kamuoyuyla paylaşılıyor. Dolayısıyla şu veya bu, ironi de yapabilir, başka bir şey de yapabilir ama burada önemli olan altı liderin Türkiye’nin geleceği konusunda belli bir sorumluluk üstlenerek karar alması ve bu kararları kapı arkasında değil, imzaladıkları metinle kamuoyuna duyurmasıdır.

KATAKULLİ OLABİLİR: Sandık güvenliği konusunda iktidara güvenmiyoruz. İktidar her türlü katakulliyi çekebilir; ama biz her bir sandıkta güvenliği nasıl sağlayacağımıza yönelik çalışıyoruz. Kimse endişe etmesin.

ADAY İÇİN ERKEN: (Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı) Hiç konuşulmadı. Açıkladığımız niteliklere sahip olan kişiyi belirleyeceğiz. Şu anda erken. Önce altı lider neyi, nasıl yapacağımız konusunda anlaşmamız lazım.

TARİH KİTAPLARI YAZACAK: (Aday masadan mı çıkacak?) Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin kendi egosuna sahip olması gerekir. ‘Bütün yetkiler bende, nereden çıkardınız şu güçlendirilmiş parlementer sistemi’ derse ne olacak? Adayın yapılacaklar konusunda altı lidere de topluma da taahhütte bulunması lazım. Yaptığımız işi tarih kitapları mutlaka yazacak.