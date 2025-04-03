Kılıçdaroğlu’nun Adaylığı Fatih Portakal’ı Kızdırdı

KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIĞI ÜZERİNE SORULAR

CHP, 6 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü kurultaya hazırlık yaparken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olma olasılığı Ankara’nın kulislerinde tartışılıyor. Kılıçdaroğlu’nun bu konuya ilişkin sessizliği ve art arda yaptığı önemli ziyaretler dikkatleri üzerine çekiyor. Bu durumu değerlendiren Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle yüklendi.

FATİH PORTAKAL’DAN GÜNDEM YARATAN AÇIKLAMALAR

Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu’na yönelttiği eleştirilerde, “Hangi yüzle aday olacaksınız?” sorusunu gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu’nun 2023 yılında kendisini destekleyen insanları yanılttığını savunan Portakal, “Ya siz benim umudumu yok ettiniz ya. Ve entrikalar kurdunuz ya. Neler çıktı ortaya ondan sonra. Kimlerle ne pazarlıklar yapmışsınız?” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olmaması gerektiğini belirten Portakal, “Aday olmayı gerçekten asla düşünmeyin.” çağrısında bulundu.

Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu’nun pazar günkü kurultayda adaylık konusunda bir belirsizlik taşıdığına dikkat çekerek, “Kemal Bey, sizi aday gösterirlerse siz hangi yüzle aday olacaksınız? ‘Ben aday olmam, beni aday gösterirlerse düşünürüm’ diyor. Düşünmeyin Kemal Bey, gerçekten düşünmeyin. Neden biliyor musunuz? Siz hangi yüzle oturacaksınız o koltuğa?” diyerek eleştirilerini sürdürdü. Portakal, 80 yaşından sonra Kılıçdaroğlu’nun millete ne sunabileceğini sorgulayarak, CHP’nin geleceği hakkında endişelerini dile getirdi.

SİYASİ GÜVENİYİ KAYBETMEK

Fatih Portakal, “Sizin sayfanız da döneminiz de bitti.” sözleriyle Kılıçdaroğlu’nun geçmişteki liderliğine işaret etti. Kendisinin artık umut veremediğini vurgulayarak, Kılıçdaroğlu’nun aday olmaması gerektiğini ve bu konu üzerinde durmasının gereksiz olduğunu ifade etti. Portakal, CHPlilerin ve destekleyicilerin umutlarını sömürdüğünü belirterek, bu durumu eleştirdi ve gelecekteki siyasi tabloda bir değişim talep etti.