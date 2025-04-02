Kılıçdaroğlu’nun Adaylığı Tartışmaları Sürüyor

CHP’NİN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI VE YANKILARI

CHP’nin kayyum tehdidiyle baş etmek amacıyla aldığı olağanüstü kurultay kararı sonrasında eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık için nabız yokladığı iddiaları gündemi sarstı. Bu konudaki tartışmalar devam ederken, gazeteci Fatih Altaylı’dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

ALTAYLI’DAN ÇARPICI İFADELER

Altaylı, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olup seçilmesi halinde gazetecilik mesleğini bırakacağını ve AK Parti’ye oy vereceğini ifade etti. Altaylı, “Ben kendi adıma şunu söyleyeyim; CHP’nin kurultayında bu dede, 76’lık hırs küpü yeniden aday olursa ve Allah korusun seçilirse bak yemin ediyorum yapacağım iki şey var. Bunlardan birini tercih edeceğim. Bir, ‘Allah belanızı versin’ deyip AK Parti’ye oy vereceğim. İki, işi gücü bırakacağım bir sahil kasabasına yerleşeceğim. Kılıçdaroğlu seçilirse benden kurtulma şansınız var. O seçilirse ben gidiyorum kardeşim, beni kimse göremez” diye belirtti.

Altaylı sözlerine “Memleketle ilgili bütün umutlarım, her şeyim biter” ifadesiyle devam etti ve Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına bir daha seçilmesi durumunda yayıncılığı ve gazeteciliği bırakacağını yineleyerek, “Ama çok seviyorum ama” dedi.