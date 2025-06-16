Kılıçdaroğlu’nun Avukatı Açıklama Yaptı

CHP’DE KURULTAY GERİLİMİ DEVAM EDİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı “Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu’na ‘Ben video çektim ve kurultayın tertemiz olduğunu kimsenin lekeleyemeyeceğini söyledim’ demiş” açıklamasını yalanladı. CHP’de kurultayla ilgili gerilim sürüyor. Soruşturma kapsamında kurultayda usulsüzlük iddialarıyla şekillenen dava günler kala yeni bir tartışma başladı. Tartışma, Özgür Özel’in Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ifadeleriyle ortaya çıktı.

PANİK YARATAN İFADELER

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu’yla yaptığı görüşmede “Ben video çektim ve kurultayın tertemiz olduğunu kimsenin lekeleyemeyeceğini söyledim” açıklamasında bulunduğunu iddia etti. Bu söylemler üzerine Kılıçdaroğlu cephesinden sert bir yalanlama geldi. Celal Çelik, gazeteci Barış Yarkadaş’a yaptığı açıklamada, “Sayın Özgür Özel’in, Sayın Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından, kamuoyunu yönlendirme amacı taşıyan, gerçekle bağdaşmayan ve Sayın Kılıçdaroğlu’na atfedilen bir konuşmayı dile getirmesi, ne etik açıdan ne de siyasi sorumluluk bakımından kabul edilebilir bir tutum değildir” değerlendirmesini yaptı.

KILIÇDAROĞLU’NUN ROLÜ NET DEĞİL

Çelik, ayrıca “Kurultayın temiz ya da şaibeli olup olmadığını bugün için kesin olarak bilmemiz mümkün değildir. Ancak açık olan bir şey vardır: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu süreçle hiçbir ilgisi ve dahli yoktur” dedi. Bu ifadeler, kurultay sürecinin tartışmalı boyutlarını aydınlatmaya yönelik önemli bir uyarı olarak öne çıkıyor.