Kılıçdaroğlu’nun Kurultayda Aday Olacağı İddiaları

KILIÇDAROĞLU’NUN AÇIKLAMALARI VE PARTİ İÇİ RİSKLER

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kaybettiği son kurultaya dair ortaya atılan “şaibeli” iddialarına yanıt vererek, CHP yönetiminin resmi bir açıklama yapması gerektiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, “Yapmıyorsanız, sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Pazar günü düzenlenecek olağanüstü kurultayda aday olup olmayacağı hakkında kesin bir bilgi yok. Ancak, yaptığı açıklamalar adaylık sinyalleri taşıyor. Kılıçdaroğlu, Sözcü’den Saygı Öztürk’ün sorusuna, “Aday değilim” demedi. Kendisi, “Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp ‘Genel başkan adayıyım’ demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması” dedi. Bu bağlamda, kutlama mesajı yayımladığını ve bu mesajının arkasında olduğunu vurguladı.

SAVCI SAYAN’DAN GÜNDEMİ SARAN YORUMLAR

Bu açıklamaların ardından CHP içinde bir dönem siyaset yapmış olan Savcı Sayan’dan dikkat çekici bir yorum geldi. Sayan, CHP içerisindeki sağlam bir kaynağa dayandırdığı bilgilere göre, Kılıçdaroğlu’nun aday olma ihtimalinin yüzde 90 olduğunu söyledi. “553 rakamını bayağı geçmişler” ifadelerini kullandı. Sayan, aynı zamanda Kılıçdaroğlu’nun kurultayda kazanma olasılığının yüksek olduğunu ve 553 ıslak imzanın hazır olduğunu belirtti.

KURULTAYIN YASAL ÇERÇEVESİ VE YENİ DÜZENLEMELER

CHP Kurultay Yönetmeliği’ne göre, Kılıçdaroğlu’nun aday olabilmesi için bin 200 delegenin en az yüzde 5’i tarafından aday gösterilmesi gerekiyor. Bunun için ise 60 delegenin imzası alınması şart. CHP Kurultay Yönetmeliği, “Adaylar seçimlere geçilmeden önce saptanır. Aday olmayanlar seçilemez. Genel Başkan adayı olmak için üye tam sayısının en az yüzde beşinin yazılı önerisi gerekir. Genel Başkan adaylarından sadece birisi için imza verilebilir” şeklinde düzenlenmiştir.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY VE SEÇİM SÜRECİ

CHP, partiye kayyum atanması ihtimali nedeniyle kurultaya gidiyor. 38. Kurultay’ın tek gündem maddesi genel başkanlık seçimi olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimli kurultay çağrısı yaptığı için Genel Başkan, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği seçimlerinin yapılacağını bildirdi. Parti, kendi iradesiyle kurultay kararı alması nedeniyle 38. Olağanüstü kurultayın iptali ve kayyum atanma olasılığının ortadan kalktığını iddia ediyor. Olağanüstü Kurultay, yalnızca genel başkanın belirlediği gündemle toplanacak. Özel, yeniden genel başkanlığa aday olacağını belirterek, delegenin güvenini tazelemeye talip olduğunu ifade etti. Ayrıca, seçimli kurultayda isteyen partilinin genel başkanlığa aday olabileceğini vurguladı.