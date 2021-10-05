Kılıçdaroğlu: O binayı öğrenci yurdu yapacağız

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 72 katlı finans merkezi binasını öğrenci yurdu yapacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “İstanbul’da 72 katlı bina yapmışlar, sözde finans merkezi yapacaklar. Allah inandırsın o binayı öğrenci yurdu yapacağız. Merkez Bankası Ankara’da kalacak” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Yeni bir yasama dönemine başlıyoruz. Öncelikle hayırlı olmasını dileriz. Parlamentonun Milli Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği çabayı göstermesini isteriz. TBMM’de görev alan milletvekillerinin birilerinin değil milletin vekili olmasını isteriz. Milletvekilleri iradesini saraya veya belli bir kişiye teslim etmişse onlardan milletin vekili olamaz. Milletvekili milletin vekili olmalı, ahlaklı olmalı, TBMM’de ihale takipçisi milletvekili olamamalı, adamına göre karar veren milletvekili olmamalı. İnşallah iktidar olacağız. İlk çıkartacağımız kanun siyasi ahlak kanunu. Bu parlamentoda ahlak olmazsa olmazımızdır. Düşüncelerinden inancından kimliğinden ötürü hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız, halkın partisi olacağız.

Zaman zaman soruyorlar acaba CHP iktidar olduğunda elde ettiğimiz kazanımlar ellerimizden alınır mı diye. Hiçbir kazanım ellerinizden alınmadığı gibi yeni kazanımlara sahip olacaksınız iktidarımızda. İnşallah iktidar olacağız göreceksiniz en özgür şekilde bizi eleştireceksiniz. Sabahın köründe polis gelip kapınızı vurmayacak, neden eleştirdin diye. Biz ders çıkaracağız çünkü her eleştirinin kendine göre haklı bir yanı olabilir. Ülkeyi yönetmeye talipseniz her eleştiriye kulak kabartmak durumundasınız. Siyasetçinin alkıştan çok eleştiriye ihtiyacı vardır. Yeni haklara yeni özgürlükler3e kavuşacaksınız. En önemlisi aradığınız adaleti getireceğiz.

“Hala yurt sorununu çözememişseniz bir sorun var demektir. Bunların düşünceleri çok farklı. Halkın sorunlarını çözmek gibi bir düşünceleri yok .Ankara’nın içini boşaltıyorlar. Şimdiden parça parça Merkez Bankası’nı İstanbul’a nasıl taşıyacağız. Tefeciler Londra’da olmasın da o binada olsun. İstanbul’da 72 katlı bina yapmışlar, sözde finans merkezi yapacaklar. Allah inandırsın o binayı öğrenci yurdu yapacağız. Merkez Bankası Ankara’da kalacak.