Kılıçdaroğlu o videoyu yayımladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik kesintisine dair bir video yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun zamları protesto amacıyla faturasını ödememesi üzerine evinde elektriksiz geçirdiği bir haftayı anlatan 9 dakikalık video sosyal medyada yayımlandı.

Twitter paylaşımında “Ülkemin yoksulları, yok sayılanları için yola çıktım. Halkımızı aydınlığa çıkarma yoludur bu” ifadesini kullanan CHP lideri, karanlık yedi gecede mücadelesinin sıradaki adımlarını düşündüğünü belirterek, “Kolay olmayacak biliyorum. Ama şunu da herkes bilsin, vatanı satanlarla mücadele sert olur” ifadesini kullandı.