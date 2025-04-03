Kılıçdaroğlu Olağanüstü Kurultayda Aday Olmayacak

GENEL BAŞKANLIK ADAYLIĞINDAN VAZGEÇİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisi tarafından 6 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü kurultay hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden kurultayda aday olmayacağını duyuran Kılıçdaroğlu, bu kararının sebeplerini açıkladı.

AÇIKLAMALAR DERİN ANLAM TAŞIYOR

Kılıçdaroğlu, “Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım. Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum.” diyerek, aday olmama kararının gerekçelerini sıraladı. Kılıçdaroğlu, “Aday olursan yüzüne tükürürler.” söylemine atıfta bulunarak şöyle devam etti: “Bu tehditler nedeniyle aday olmuyorum; çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım.”

KORKUSUZCA MÜCADELEYE DEVAM

Kılıçdaroğlu, “Aday olmama kararımın nedeni; ‘Aday olursan taşlarlar.’ söylemi ile organize edilmiş linç kampanyalarından korktuğum için değildir çünkü yürüdüğüm yolda ölüm dahil hiçbir korkuya yer vermedim, korkmam!” şeklinde ifade etti. Sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, “Hangi yüzle aday olacaksın!” diyen medya mensuplarının iftiralarına karşı da durdu.

BİRLEŞİK HAREKETİN TEMELİ

Aday olmama kararının, partiyi iç çekişmelere sürüklememek ve dikkatleri mücadele alanından başka yerlere çekmemek amacıyla alındığını belirten Kılıçdaroğlu, “Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun” dedi. Kılıçdaroğlu, güneşin altında durmayı görev bilen bir gelenekten geldiklerini vurgulayarak, “Selam olsun, güneşin altında durabilmeyi göze alanlara…” sözleriyle paylaşımını tamamladı.