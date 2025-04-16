Kılıçdaroğlu, Önder’in Sağlığı İçin Ziyaret Etti

TEKNİK ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti. Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrasında Şişli’deki hastanede tedavi altındaydı. Kılıçdaroğlu, hastane ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, doktorlardan Önder’in sağlık durumu hakkında bilgi aldığını belirtti.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİLER PAYLAŞILDI

Kılıçdaroğlu, “Uyutma süresini 5 güne çıkartmışlar, bu ifade edildi. En kısa sürede sağlığına kavuşması hepimizin ortak arzusu” dedi. Önder’in tedavisinin sürekli izlendiğini ve hastanenin elinden geleni yaptığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Doktorlar, evinin buraya yakın olmasının verdiği büyük bir avantajın olduğunu, kısa sürede buraya geldiğini, aynı zamanda hastanede bu konuyla ilgili yetkin iki hocanın burada bulunmasının büyük bir avantaj olduğunu ifade ettiler” şeklinde konuştu.

İYİLEŞME SÜRECİNE VURGU YAPILDI

Kılıçdaroğlu, Önder’in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını istediklerini belirterek, “Uyutmalarının nedeni, daha kısa sürede sağlığına kavuşması için. Belli şeylere olumlu tepki verdiği de ifade edildi. İnşallah daha da iyi olur” ifadelerini kullandı. TBMM Meclis Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz gece kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İstanbul Çağlayan’daki özel bir hastaneye getirilen Önder, burada saat 23.30’da aort damarının yırtılması sebebiyle ameliyata alındı ve yaklaşık 12 saat süren ameliyat bu sabah saatlerinde sona erdi. Şu anda hayati durumu kritik olan Önder, yoğun bakıma alındı.