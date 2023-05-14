Kılıçdaroğlu oy verdi

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Ankara Arjantin İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Demokrasiyi çok özlemiş. Kucaklaşmayı çok özlemiş. Bundan sonra inşallah bu ülkeye baharlar gelecek.” dedi.