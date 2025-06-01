Kılıçdaroğlu, Parti Düşmanlarını Boğmayı Söyledi

KILIÇDAROĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasına dair iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, “Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz” dedi. Bu açıklama, partinin içindeki ve dışındaki düşmanlara karşı verilecek mücadelenin yalnızca partinin değerleriyle yapılacağını vurguluyor.

ÖZEL’DEN CEVAP

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun kurultay iddialarıyla ilgili söylediklerine yanıt verdi. T24’e konuşan Özel, “Benim burada söyleyecek hiçbir sözüm yok. Cumhuriyet Halk Partisi’nin içinde bulunduğu durumu, kazanımı 31 Mart akşamı TRT ekranları gösterdi” ifadelerini kullandı. 47 yıl aradan sonra partinin birinci olduğunu belirten Özel, yapılan anketlerin ve meydanların mevcut durumu gösterdiğini söyledi.

Özel, “Tarihin en büyük saldırısı altında parti bu kadar birleşmiş, bütünleşmiş” diyerek, delegelerin yüksek oy oranıyla genel başkan listesini koruduğunu ifade etti. CHP Kurultayı’na dair 30 Haziran’daki dava hakkında ise, “Hukuk çerçevesinde asla bir şey beklemiyorum, MASAK raporu tertemiz geldi” dedi. Özel, “Partiyi tartıştırmak en büyük kazanımları. Bu yüzden akıllı olup partiyi tartıştırmamak lazım” diye ekledi.

KILIÇDAROĞLU’NUN TEHDİTLERİ

Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarında “Tehditler, iftiralar ve kirli kampanyalar bir araya gelmiş durumda” dedi. “Eğer ortada bir gerçeklik varsa, onu eğip bükmeden, çekinmeden, dimdik bir duruşla dile getirmekten asla geri durmam” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, kurultaya dair iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından maruz kaldığı linç kampanyasından bahsetti.

Tehditler aldığını belirten Kılıçdaroğlu, “Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler de var, silahla vurulmamı isteyenler de” diyerek, durumu ciddiyetle vurguladı. Sosyal medya üzerinden yapılan saldırılara ve bazı siyasetçilerin bu kampanyaya katılmasına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, herkese seslenerek, “Bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz” dedi.

PARTİNİN DEĞERLERİNE VURGU

Kılıçdaroğlu, açıklamasında yine “Bu cümleyle anlatılmak istenen şudur: Parti içinde veya dışında; kim olursa olsun, partiyi yıpratmak isteyenlere karşı verilecek mücadelenin, partinin temiz ve onurlu yapısı içerisinde olacağıdır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, partinin içindeki çürümeye karşı bir gözdağı verdiğini ifade etti.