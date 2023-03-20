Kılıçdaroğlu: Parti kapatmak zorlaştırılmalı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP hakkında açıklama yaptı.

CHP’den yapılan açıklamaya göre; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı ziyaret etti.

TBMM’de gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Kendilerine Millet İttifakı’nın hazırladığı ortak mutabakat metnini ve anayasa değilikliği metnin verdik. Bağımsız ve tarafsız ayrgı mutlaka olmalı, hukuk devleti mutlaka olmalı, gelir dağlımındaki dengesizliğin giderilmesi gerekiyor. Yerel yönetimler üzerinde duruldu. Kayyum uygulamasının olmaması gerektiğini ifade ettik. Seçimle gelen seçimle gider.

“PARTİ KAPATMAK ZORLAŞTIRILMALI”

Siyaset kavga alanı olmamalı. Bu ülke kavgadan bıkmadı mı? Bu akşam yine belirli TV kanallarında belirli şeyler söylenecek. Neden kavga ediyoruz? Toplumu niçin ayrıştırıyoruz? Siyaset sorun yaratmamalı sorun çözmeli. Parti kapatılması… 21. yüzyılındayız hala bunun arayışları doğru değil. Kapatayım da şunun oyları bana gelsin… Parti kapatmanın bizim ortak mutabakat metninde düzenlemeler var. Bunun zorlaştırılması gerekiyor.

“KADINA ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ”

Kadına yönelik şiddet son bulmalı. Toplumun duyarlılığı var, siyaset de hissetmeli. kadına yönelik şiddet sonlandırılmalı. Bu konuda siyasetin açık ve net tavır almalı. Kadının toplumun en önemli aktörlerinden biri olduğunu kabul etmeliyiz. Dezavantajlı gruplar için siyaset kurumu üstüne düşeni yapmalı. Hakları elinden alınması gibi yaklaşım siyaset kurumuna yakışmaz.

Yargının bir sopa olarak kullanılması… Siyasetin üzerinde bir sopa olarak kullanılmasını kabul etmiyoruz. Hakim hukukun üstünlüğüne göre karar verir, kanuna göre değil. Bu olduğu takdirde gerçek demokrasiyi inşa edebiliriz.

DEPREM İÇİN ÖZEL PROGRAM ÇAĞRISI

Deprem konusunu da konuştuk. Bu bölge ile ilgili özel bir program yapılmalı. Acil bir onarım programının devreye konulması gerekiyor.

“KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜM ADRESİ MECLİS”

Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM’dir. TBMM’nin varlığı sorunları çözen bir Meclis olmasından kaynaklıdır. Biz milletin sağduyusuna güvenerek var olan sorunların tamamını çözmeye hazırız. Hiçbir sorun çözümsüz değildir.”

Kılıçdaroğlu’nun 18 Mart Cumartesi günü gerçekleştireceği HDP ziyareti ileri bir tarihe ertelenmişti. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “HDP’nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar.” demişti.