Kılıçdaroğlu: Rakamları biliyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde iş, durum ve hasar tespit komisyonu kuracaklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş, durum ve hasar tespit komisyonu kurmak. 6 lider buna karar veriyor. Türkiye ile ilgili rakamları bilmiyoruz. İktidar olunca 15 gün içinde, 20 gün içinde, durum ve hasar tespit komisyonu hükümetin önüne rakamları koyacak. Bileceğiz” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, dün geldiği Gaziantep’teki temaslarını bugün de sürdürdü. Gaziantep Ticaret Odası’nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, iş insanları ile bir araya geldi. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, teknolojiyi çok önemsediklerine dikkat çekti. Osmanlı’nın batışının sanayi Devrimini kaçırmasından kaynaklı olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, “Bizim, şimdi teknoloji devrimini kaçırma lüksümüz yoktur” dedi.

ABD ve İngiltere ziyaretlerinde teknoloji konusunda üniversitelerde görüşmeler yaptığını anlatan Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de bu konuda üniversiteleri nasıl daha başarılı kılabiliriz? Bunun mücadelesini veriyoruz. Birinci yüzyıldaki eksikliklerimizi tamamlayıp, ikinci yüzyılda çok daha güçlü girmeliyiz. Eğer bunu yapmazsak, sınıfta kalırız. 20’nci yüzyılın en temel noktası; insanlar, ülkeler ve devletler açısından petrol. Petrol nerede? Kim petrole ulaşacak? Bizim sınırlarımız da petrolün olmadığı sınırlardır. Dikkat ederseniz, hemen burnumuzun dibinde öbür tarafta petrol var. Peki, 21’inci yüzyılın ürünü nedir? Çip. Çip üretmemiz lazım. Avrupa Birliği’nin temel tartışma konusu bu. Amerika, en son 400 milyar dolarlık bir yatırım yapma kararı aldı. Neredeyiz, siyasetçi nerede? Haberi bile yok dünyadan. Hep birbirimizle kavga ediyoruz. Bir gelecek perspektifi çizemiyoruz. Ya nereye gideceğiz? 21’inci yüzyılın ekonomi kavramı sözcüğünün deyimi; bilgi ekonomisidir. Bilgiye dayalı ekonomi. Bitti, o kadar. Artık bilgiye dayalı bir ekonomi süreci içine Türkiye’nin girmesi lazım. Üniversitelerin bilgi üretmesi lazım” diye konuştu.