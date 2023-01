Kılıçdaroğlu: Reklamla beni tehdit ediyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SADAT reklamında kendisinin tehdit edildiğini öne sürdü.

CHP lideri, “Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar. O resimdeki mesaj net, sizin için geleceğiz diyorlar. Benim için beyefendiler gelecekmiş” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Türkiye’de yaşayan her vatandaşı dertten kurtaracaklarını belirtti. Huzuru ve adaleti getireceklerini vurgulayan CHP lideri, ürettikleri çözümlerin masa başı çözümler olmadıklarını dile getirirken sahadan elde ettikleri verilerden yola çıkarak ürettikleri çözümler olduğunu ifade etti.

Öte yandan katıldığı bir televizyon programında SADAT reklamına yer verilmesine ilişkin de “Silahlı insanların olduğu reklamla beni tehdit ediyorlar.” ifadelerini kullanan CHP lideri, resimdeki mesajın net olduğunu belirtti. “‘Sizin için geleceğiz’ diyorlar. Bu paramiliter artıklar, daha büyük resmin bir parçası” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, kendisine bir şey olması durumunda 418 milyar doların onlardan tahsil etmesini istedi.

Kılıçdaroğlu’nun satırbaşları şöyle:

Vatandaş önce ekonomide istikrar bekliyor. Yarın sabah hangi ürünün fiyatı kaç olarak bilmiyorlar. Buradan bütün vatandaşlarıma söz veriyorum. Geliri olmayan veya düşük gelirli hiçbir ailenin elektriği, doğalgazı ve suyu kesilmeyecek. Aile destekleri sigortasıyla kimse susuz ve elektriksiz kalmayacak. Saray’da elektrik, doğalgaz kesilmez.

MÜLTECİ SORUNU

Mültecilerden sığınmacıları en geç iki yıl içinde onların kendi özgür iradeleriyle kendi ülkelerine göndereceğiz. Bunlar yarın çoğalacaklar bu insanların sosyal güvenliği olmayacak. Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. 3 milyon 600 bin Suriyelinin buraya gelişine kim imkan verdi? Eğer şikayet ediyorsan yabancılardan sandığa gittiğin zaman 6 oku göreceksin. En geç iki yıl içinde bütün göçmenler, bütün mülteciler kendi ülkelerine onurlu bir şekilde gidecekler.

SMA HASTALIĞI

SMA’lı aileler; sizin içinde az kaldı. Çocuklarınız SGK tarafından tedavi edilecek. Onların yaşaması için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Cumhuriyet’in 100. yılında 100 bin öğretmeni atayacağız. Köy okullarını açtıktan sonra 100 bin öğretmen daha atayacağız. Okulda beslenme işini tamamen devlet yapacak. Kantincilerle işbirliği halinde süreç ilerleyecek. Bütün öğretmenler kadrolu olacak. Hiç kimse endişe etmesin. Liyakati yeniden sağlayacağız. Valiler, kaymakamlar Saray’ın değil, devletin memuru olacak.

KESİN HESAP KOMİSYONU

Vatandaştan toplanan her kuruşun hesabını vereceğiz. Yolsuzlukları önleyeceğiz. TBMM’de Kesin Hesap Komisyonu’nun kurulmasını sağlayacağız. Başkanı ana muhalefetten olacak. Biz iktidar olarak gelip ana muhalefete hesap vereceğiz. Bizim iktidarımızda yolsuzluklar tarihe karışacak.

SADAT REKLAMI

Bir televizyon programına katıldım. Sonra olanlar hepimizin malumu. Silahlı insanların olduğu reklamla beni tehdit ediyorlar. O resimdeki mesaj net. “Sizin için geleceğiz” diyorlar. Bu paramiliter artıklar, daha büyük resmin bir parçası. Para, çok para… Bu parayı çalan 5’li çeteler var. Bunların kod ismi 5’li. Bunların sayısı binlerce. Devlet hazinesinden 418 milyar dolar çaldılar. Sonra çıktım açık ve net şekilde söyledim. 418 milyar doları iktidarımızda tahsil edeceğiz ve alacağız. Önce benimle anlaşmak istediler. Kapıyı yüzlerine kapadım. Bu işin içine bazı medya organlarını da soktular. Her türlü operasyona başvurdular. Bay Kemal asla ve asla yolundan dönmez. Kararımdan dönmedim. Artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditi… Uzun zamandır bu tehditler var. Buradan sesleniyorum; Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar… Siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüzde diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Hodri meydan gelin görüşelim. En büyük kabusunuz olmaya devam edeceğim. Eğer bana bir şey olursa halkıma talimatım; 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. 85 milyona tahsil edeceksiniz. Benim size vasiyetimdir.