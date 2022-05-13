Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SADAT’ın İstanbul Beylikdüzü’ndeki merkezinden içeri alınmadı.

CHP lideri, merkezin girişinde yaptığı açıklamada, SADAT için ”Paramiliter kuruluş” dedi ve bu tarz oluşumların seçim güvenliğini gölgeleyecek yapılar olduğunu iddia etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (SADAT) merkezine gitti.

Yetkililerden bilgi almak isteyen Kılıçdaroğlu içeri alınmadı.

”SEÇİM GÜVENLİĞİNİ GÖLGELEYECEK YAPILARDAN”

CHP lideri Kılıçdaroğlu merkezin girişinde yaptığı açıklamada, SADAT’ın paramiliter bir kuruluş olduğunu öne sürdü, bu tarz oluşumların seçim güvenliğini gölgeleyecek yapılar olduğunu iddia etti.

Kılıçdaroğlu’na partisinin milletvekilleri ve İstanbul il teşkilatı üyeleri de eşlik etti.

CHP’lilerin SADAT’a gidişinde gazetecilere haber verilmedi.

CHP HESAPLARINDAN “SEÇİM GÜVENLİĞİ” ETİKETİYLE PAYLAŞIM

Yaşananlar ”seçim güvenliği” etiketi altında CHP hesaplarından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

SADAT NEDİR?

Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya SADAT A.Ş., Türkiye merkezli bir askeri danışmanlık şirketidir.

Şirket, 28 Şubat 2012 tarihinde Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi tarafından kurulmuş olup uluslararası alanda askeri ve iç eğitim, savunma danışmanlığı ve mühimmat alımı gibi hizmetler sunmaktadır.

Şirketin merkezi İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde yer almaktadır.