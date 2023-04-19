Kılıçdaroğlu, Sahibinden.com’a ilan verdi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sahibinden.com’a araba ilanı verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu daha önce cumhurbaşkanı seçilmesi halinde gençlerin ilk arabasının ÖTV’siz alacağını seçim vaadi olarak sunmuştu.

Araç ilanlarının bulunduğu sayfalarda Kılıçdaroğlu’nun verdiği reklam görülüyor.

Söz konusu ilanlarda “15 Mayıs’ta bu aracın sıfırı gençlere yüzde 40 daha ucuz” ifadeleri yer aldı.

Araç piyasasındaki fahiş artışlar siyasetin de gündemine girmişti. Söz konusu araçların ucuz satışıyla ilgili siyasetçiler birçok vaatte bulundu. Bu vaatlerden biri de ÖTV’siz araçlar.