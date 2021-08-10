Kılıçdaroğlu: Sahte gündem bunlar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, orman yangınları ile ilgili açıklama yaptı.

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün video konferans yöntemi ile yapıldı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, orman yangınları konusunda, “Hükümet sınıfta kaldı. Yangın söndürmeyi beceremediler” değerlendirmesinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile görüşüldüğü iddiasına ilişkin, “Sahte gündem bunlar. Bizim bunlarla uğraşacak zamanımız yok. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok” dedi. Kılıçdaroğlu, Türk Hava Kurumu ziyaretine ilişkin notlarını MYK üyeleriyle paylaştı. CHP lideri, “Türk Hava Kurumu’na sahip çıkmak zorundayız. THK oldukça donanımlı, başarılı ekipmanları olan bir kurum. Bu kurumu yaşatmalıyız” dedi. Öte yandan CHP genel başkan yardımcıları koordinatörlüğünde kalabalık milletvekili gruplarıyla üç saha çalışması yapılacak. CHP’li vekiller Rize, Kars, Erzincan’a gidecek. Kılıçdaroğlu’nun da önümüzdeki günlerde orman yangınından etkilenen bölgelere gitmesi planlanıyor.