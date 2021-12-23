Kılıçdaroğlu: Sandığı koymak lazım

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçime değindi ve bunu üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

Piyasaların ve mutfağın yangın yerine döndüğünü vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Piyasalar, mutfaklar yangın yeri. Buradan çıkması lazım Türkiye’nin. Çıkmasının yolu da değişikliktir, değişimdir. Halka gitmek, sandığı koymak lazım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Elmadağ’da “Ankara Muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması”na katıldı. Ardından da Elmadağ Belediyesi’nin toplu açılış törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, programlarda yaptığı konuşmasında özetle şunları söyledi:

ÇIKIŞ YOLU DEĞİŞİM: Büyük sıkıntılar var. Sıkıntıları aşmanın yolu birlikte, beraber olmaktır. Sıkıntıyı yaratanlar siyasilerdir ama sıkıntıyı çözecek olanlar da siyasilerdir. Siyasilerin önünü açacak olan da sizlersiniz. Bir iktidara görev verdiniz ama bugün geldiğimiz nokta belli. Piyasalar, mutfaklar yangın yeri. Buradan çıkması lazım Türkiye’nin. Çıkmasının yolu da değişikliktir, değişimdir. En büyük hakem halktır, halka gitmek lazım, halkın oyunu istemek lazım. Sandığı koymak lazım, sandığın gereği neyse başımızın üstüne. Bunu yapabilirsek emin olun Türkiye’yi büyütürüz, kalkındırırız.

DOLAR DÜŞTÜ, ÇIKTI: Şimdi hepimiz geldik dolara endekslendik. Dolar düştü, çıktı. Çocuğunu akşam yatağa aç yatıran anne hangi dolarla ilgilenecek? Doları var mı bunun? Açlık, sefalet, yoksulluk var Türkiye’de. Bunun çözülmesi, her çocuğun yatağa karnı tok yatması lazım.

SİYASET ARINMALI: Hesap vermek her siyasetçi için onurlu görev olmalı. Siyasetçinin harcadığı para sizin paranız. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi verir, bu vergiyi harcayan siyasetçidir. Hesap vermek zorundadır. Eğer siyasetçi hesap vermiyorsa cebini dolduruyor demektir.

TL’NİN İTİBARI: Türk Lirası’nın değerini ve itibarını korumak zorundayız. Bankadaki mevduatın, faizin garantisini dolarla verirseniz olmaz, yanlıştır. Milli paramızın itibarını kimsenin düşürmeye hakkı da, yetkisi de yoktur. Eğer itibarsız kılarsanız paranın değeri düşer. Bugün bankalardaki mevduatın yüzde 66’sı döviz. Niçin? Güvenmiyor vatandaş, ‘tasarrufum var, dövize yatırdım’ diyor. Bu tablonun da değişmesi lazım, değişmesinin yolu da, ahlaklı bir siyasetin Türkiye’yi yönetmesi.

BİZE YAKIŞMAZ: Yatağa aç giren çocukların olduğunu, pazar artıklarından bir şeyler toplamaya çalışan aileleri biliyorum. Sizden sadece bir şey istiyorum. Umutsuzluğa kapılmayacaksınız, umutsuzluk bize yakışmaz. Millet İttifakı olarak söz veriyoruz, Türk Lirası’nı yeniden itibarlı para haline getirmek boynumuzun borcu olacaktır. İnşallah Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı Türkiye’nin bütün sorunlarını azimle, kararlılıkla, hoşgörüyle çözecektir.

‘Vatan ve bayrak kırmızı çizgimiz’

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, Birbirimizi daha iyi tanımamız gerekiyor ve açıkça söyledim helalleşmemiz lazım. Oturalım bir helalleşelim, nedir, ne oluyor bu Türkiye’de, niye kavga ediyoruz? Bu bereketli topraklarda hepimizin huzur içinde, birlikte yaşaması lazım. Gideceğimiz başka yer yok. İki kırmızı çizgimiz var. Birincisi vatan, ikincisi bayraktır. Onun dışında herkesle otururuz, konuşuruz. Bu bayrak altında vatanımızda huzur içinde, birlikte yaşamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.