Kılıçdaroğlu şartını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın adayını bir şartla açıklayacağını duyurdu.

Millet İttifakı’nın 2023 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayının henüz açıklanmamasına değinen ve kendisine “Sen önce aday mısın, değil misin onu bir açıkla. Ya adaylığını açıkla, eğer sen aday değilsen de adayını açıkla” şeklinde seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan cevap geldi. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın adayını bir şartla açıklayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İzmir’de yaptığı bir konuşmada 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayı olduğunu resmen açıkladı. Adım adım seçime yaklaşılırken, Millet İttifakı’nın adayı ise henüz belli değil.

Altılı masada yer alan ve liderleri birkaç kez bir araya gelen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan Millet İttifakı’nın adayının kim olacağı merakla bekleniyor. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayları arasında ise ön plana çıkan isimler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Ayrıca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da adı geçiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milleti İttifakı’nın adayının henüz belli olmadığını belirterek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi. Erdoğan, “Sen önce aday mısın, değil misin onu bir açıkla. Ya adaylığını açıkla, eğer sen aday değilsen de adayını açıkla” ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan önemli bir açıklama geldi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ADAY AÇIKLAMA ŞARTI

Bugün bir televizyon kanalına konuk olan Kemal Kılıçdaroğlu, ekonominin kötüye gittiğini ve bu nedenle erken seçim olacağını savundu. Kasım ayında erken seçim olabileceğini iddia eden Kılıçdaroğlu, her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘adayını açıkla’ çağrısına da cevap veren Kılıçdaroğlu, seçimdeki adayını açıklama şartını şöyle duyurdu: Sayın Erdoğan beni bir televizyon kanalına çağrırsa, orada hesaplaşırsak ben de adayımı açıklarım.