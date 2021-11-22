Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimden sonra gençlerin sorunlarını çözeceğini söyledi.

CHP Diyarbakır İl Gençlik Kolları’ndan bir grupla görüşen Kılıçdaroğlu, “Seçimden sonra zaten iktidarız. İktidarımızda bu sorunları çözeceğiz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizden çalınan her şeyi size iade edeceğim” sözü verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Diyarbakır İl Gençlik Kolları üyeleri ile Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Her sorunun çözümü hazır. Her şeyin alt yapısı hazır. Seçimden sonra zaten iktidarız. İktidarımızda sorunları çözeceğiz. Umudunuzu sakın yitirmeyin” dedi.

Gençlerin sıkıntılarını dinleyen Kılıçdaroğlu, soruları yanıtladı. Gençler, “İşsizlik çok, işe alımlarda torpil var, eğitimde fırsat eşitsizliği var” değerlendirmesinde bulunurken, Diyarbakır örgütü sahadaki genel durumu “Vatandaş ekonomik sıkıntılardan yakınıyor. ‘Çay bardağı ile sıvı yağ alıyoruz’ diyor. ‘Şeker alamıyoruz, çayı şekersiz içiyoruz’ diyor. Vatandaş ‘tenceresinin kaynamadığını’ ifade ediyor. Çiftçi tarlasını ekemediğini söylüyor. Sahada en çok şikâyet ekonomiden geliyor” sözleriyle aktardı.

‘Mülakat kalkacak’

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında “gençlerden çalınan bütün hakların gençlere tekrar iade edileceğinin” sözünü verirken, “Hakkınızı teslim edeceğim” dedi. Gençlere işe alımlarda bazı kurumlarda mülakatın kaldırılacağını da söyleyen Kılıçdaroğlu, Diyarbakır yerelinde her türlü sosyal projenin maddi manevi destekçisi olacağını belirtti.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Umudunuzu yüksek tutun. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Geleceğiniz için çalışın. Sakın umudunuzu da yitirmeyin. İktidarımızda biz bunları düzelteceğiz. Her şeyin alt yapısı hazır, çözümü hazır, merak etmeyin. Seçimden sonra zaten iktidarız. İktidarımızda bu sorunları çözeceğiz. Vatandaşın ekonomik sıkıntıları için biz elimizden geleni yapacağız. Sürekli gündemde tutacağız. Bunların hepsini de iktidarımızda düzelteceğiz.”

‘Herkesi kucaklayacağız’

Bir süre önce “helâlleşme” çıkışı yapan Kılıçdaroğlu’nun, toplantıda “Bu ülkede barış ve huzur içinde yaşayacağız. Barış ve huzur ne demek, herkesi kucaklayacağız” ifadelerini kullandığı da öğrenildi. Gençlerle buluşmada “helâlleşme”nin konuşulmadığı ancak Diyarbakırlı gençlerin “Genel Başkanımızın helâlleşme çıkışı bölgede çok artı puan kazandırdı” yorumunu yaptığı kaydedildi. Kılıçdaroğlu’nun kendisini Diyarbakır’a davet eden gençlere, “En yakın zamanda geleceğim” yanıtını verdiği bildirildi.