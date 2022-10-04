Kılıçdaroğlu: Seçimi farkla kazanacağız

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime dair konuştu ve sonuçtan umutlu olduğunu dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, ayda bir toplanan altılı masayı oluşturan partilerin liderlerinin bundan sonra daha sık bir araya geleceğini belirtti, “Seçimi kazanacağız. Parlamentoda çoğunluğu sağlayacağız” dedi…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV’de katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son ‘altılı masa’ toplantısı, seçim hazırlıkları, ortak cumhurbaşkanı adayı ve ekonomik politikalara ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu özetle şunları kaydetti:

İHTİMAL MAYIS’TA: (Seçim ne zaman?) Bilmiyoruz ama büyük ihtimalle Mayıs ayı içinde olabilir. (Siz buna evet diyor musunuz?) Bizim için fark etmez.

PAZARDA ALIŞVERİŞ YAPAMAZ: (Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Enflasyonu tek haneye indireceğiz’ açıklaması) Kardeşim 20 yıldır iktidarsın. Elinden tutan, sana engel olan mı var? İndir kardeşim. Sarayından inip şu Ümraniye’nin biraz varoşlarına bir git bakalım. İnsanlar ekmek bulamıyor. Türkiye gerçeklerinden kopmuş bir iktidar var. Erdoğan çıkıp pazarda alışveriş yapamaz.

KAZANACAĞIZ: (6’lı masada ne söyledi?) Altı liderin bir araya gelmesinin demokrasi, insan hakları açısından, toplumsal barışı sağlama açısından önemli olduğunu, bu önemin sadece bizi değil toplumun her her kesimini ilgilendirdiğini ifade ettim. ‘Bu tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur’ dedim. Seçimi kazanacağız. Parlamentoda çoğunluğu sağlayacağız. Üstelik ciddi bir farkla alacağız.

ORTAK ADAY: (Son toplantıda da aday kim olsun diye konuşulmadığını belirterek) Niye acaba televizyonlar günün neredeyse 24 saati cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Arkadaşlar, önce var olan bu sistem milleti perişan etti. Biz önce bunu nasıl çözeceğimiz konusunda oturup bir düşünce-görüş birliği sağlamamız, yazılı hale getirmemiz lazım. Altına imza atmamız, kamuoyuyla paylaşmamız lazım. Yani şimdi bir cumhurbaşkanı adayını belirledik, ne yapacak bu cumhurbaşkanı adayı. Şimdi işi tersinden almak istiyorlar. Belli çevreler bunu özellikle gündeme taşıyorlar.

ADAY KRİTERLERİ: Bir; düzgün bir adam olacak, devleti bilecek, ahlaklı olacak, verdiği sözü yerine getirecek, liderlerin belirlediği kriterlere uyacak, altılı masayı lider olduktan sonra da yine yönetmeye devam edecek, devlet aklı olacak. Devletin adaletle yönetileceğini bilecek. Devletin saydam olması için elinden gelen her türlü çabayı gösterecek. (Cumhurbaşkanı seçilecek kişi ne rozet takacak?) Türk bayrağı. Eğer partili cumhurbaşkanı olursanız vali devletin valisi olmaz. Parlamento iradesiz olur.

TAKVİMİ AÇIKLA: Cumhurbaşkanı için söylediğimiz gayet açık, kardeşim sen bizim cumhurbaşkanı adayımızı merak ediyorsan seçim takvimini açıkla? Otururuz iki gün içinde biz cumhurbaşkanı adayımızı belirleriz.

BİRBİRİMİZE DEĞİL: (Biraz kendimizi de eleştirdik cümlesi) Birbirimize değil de partilerin kendi içine yönelik. Kendi partimden örnek vereyim, CHP’de eğer bu konuyla ilgili görüş beyan edilecekse altı liderin imzaladığı metin var, bu metin çerçevesinin dışına çıkılmaması. O metnin dışına çıkmamamız gerekiyor.