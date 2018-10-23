Kılıçdaroğlu: Sen çift maaş alırken iyi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken emeklilik ve emekli maaşları hakkında yaptığı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklendi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sosyal Güvenlik Sistemi ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgili sözlerini eleştirerek “752 milyar açık olacakmış. Bu rakam asla ve asla gerçekçi ve doğru bir rakam değil. Suriyelilere 35 milyar dolar veriyorsun. Efendim çift maaş alacaklarmış. Sen de çift maaş alıyorsun” dedi. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

“Bugün asgari ücret üzerinden emekli olunursa 801 TL emekli aylığı bağlanıyor. Bu kişi 1 Ekim 2008’de aynı koşullara sahip olsaydı 2 bin 32 TL. Hiçbir çevreden bu konuda şikâyet gelmedi. Emekli aylıkları düşürüldü, prim ödeme arttırıldı, emeklilik yaşı yükseltildi. Peki sosyal güvenlik sistemi düzeltildi mi? 2018’de 21 milyar 500 milyon lira açık verecek. Neden? 31 Aralık 2017 itibariyle tahsil edilemeyen para 83 milyar 55 milyon 810 bin lira. Çalışanın aylığından kesiliyor ama Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatırılmıyor. İşçinin parasını kimler gasp ediyor ve kimler bu gaspın üzerine örtü örtüyor? Belediyeler de işçilerin primlerini ödemiyor. Devlet de ödemiyor. Fatura sizlere çıkıyor. Primlerini tahsil etmiyor, sonra dönüp diyorlar ki, açık var.

Emeklilikte yaşa takılanlara, makul ve adilane bir çözüm üretilmesi gerekmektedir.

Emekli aylıkları ve aylık bağlama oranları arttırılmalıdır.

Kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınması, sigortasız işçilerin sigortalanması, sigorta primlerini gerçek ücretlerin altında göstererek yapılan prim hırsızlığına son verilmesi, ücretlerin insanca yaşanacak seviyeye çekilmesi ve kadın istihdamının güçlendirilmesi yoluyla, sosyal güvenlik sisteminin prim gelirlerini büyütmek ve sistemi güçlendirmek mümkündür.

Her sigorta dalında, malullükte, ölümde, analıkta, işsizlikte aranan prim koşulları yurttaşların sosyal güvenlik haklarına erişimini zorlaştırdığı gibi sağlanan ödeme ve gelirler yetersizdir. Türkiye’de emeklilikten başlayarak sosyal güvenliğin bütününü kapsayan gerçek bir reforma ihtiyaç vardır.

SORUNUNUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Özrü kabahatinden büyük laflarla sizin önünüze geçmek istiyorlar. Ben ve arkadaşlarımın bu ülkenin vatandaşlarına bir sözü var. Siz haklarına sahip çıkmasanız bile biz sizin hakkınıza sahip çıkacağız. Ahlaki siyaset yapıyoruz. Adalete dayanan bir siyaset yapıyoruz. Sizin sorununuza sonuna kadar sahip çıkacağız, bunun sözünü veriyoruz.

TRT