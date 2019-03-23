Kılıçdaroğlu: Sendikalı olmak suç oldu

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tez Koop İş Genel Kurulu’nda sendika sorununa değindi.

Kılıçdaroğlu, “Sendikalı olmanın suç olduğu bir atmosfere doğru ilerliyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Emeklilik yaşı 65 oldu. Emekli olacak yaşı bekleyceksin diyorlar. Patrona gidiyor, yaşlısın diyor. Devlete emekli et beni diyor, erken diyor. Bu düzenleme yapılırken yeterli tepki gösterildi mi? Sorun geleceği görememekte. 2008’de sosyal güvenlik reformu yapıldı sözde. En düşük emekli aylığı bin 800 lirayken bin liraya indirildi. Çalışanların sırtından yapıldı. Asgari ücretin yarısının altında ücret alan kaç kişi var biliyor musunuz? 2 milyon 136 bin.

TBMM duvarına gelip bir kişi kendisini yaktı. İşsizdi. Sendikacı arkadaşlarımdan işsiz arkadaşın kendisini yaktığı duvarın dibine bir karanfil bırakmasını beklerdim. Sorunumuz çok ama sorun akılla çözülür. Bir araya gelip konuşmak gerekli. Sendikalı olmanın suç olduğu bir atmosfere doğru ilerliyoruz.

Vergiyi tabana yayacağız lafını yüzlerce kez duyduk. Vergiyi siz ödeyeceksiniz üsttekiler kazanacak. Asgari ücret vergi dışı kalması lazım. Beyler paşalar vergi ödemezler. Asgari ücretli gel buraya. En ağır vergi asgari ücretlide. Vergiyi yukarıya taşıyacaksın geliri tabana yayacaksın. Ancak böyle sosyal devleti savunursun.

Sendikası olan tek siyasi parti biziz. Taşeron işçileri kadroya aldık. Diğer işçilere verdiğimiz hakların tamamını verdik. Bir devletin namusu kendi çıkarlarına siyaset kurumunun sahip çıkmasıdır.

Sakarya’da tank palet işçileri dilekçe verdi burada çalışmak istemiyoruz diye. Gerekçe bu fabrikada silah üretiyoruz, gizli bilgiler var. Devletin sıralrının yabancı orduya verildiği fabrikada çalışmak istemiyoruz dediler. Hepsinin alınlarından teker teker öpüyorum. Hepsi birer kahraman. Katar’a bu silah fabrikasını ne zaman verdin. İhale şartnamesi ne zaman yayınlandı? Bedava aldığını söylediği uçak karşılığında mı tank palet fabrikasının yüzde 49.9’unu verdi.”

TRT