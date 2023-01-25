Kılıçdaroğlu sert çıktı: Pislik, sefil, alçak!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç’te yapılan skandal eyleme dair konuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun hedefinde Rasmus Paludan ve İsveç yönetimi vardı. Paludan için “O pislik, o kadar alçalmış bir adam ki; iğrenme duygusundan başka bir şey hissetmiyor insan.” diyen Kılıçdaroğlu, “İsveç yönetimi devlet zekasından yoksun, bu provokasyonu seyretti durdu. Bu oyunun oynanmasına izin verdiler.” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İsveç’te Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde alçak bir provakasyona imza atan Danimarkalı aşırı sağcı Rasmus Paludan’a ve İslam aleminin kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’in yakılmasına müsade eden İsveç yönetimine sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “İsveç yönetimi devlet zekasından yoksun, bu provokasyonu seyretti durdu. Bu oyunun oynanmasına izin verdiler. O pislik, o kadar alçalmış bir adam ki; iğrenme duygusundan başka bir şey hissetmiyor insan.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili şunları söyledi;

İsveç’te iğrenç bir olay oldu. Büyükelçiliğimizin önüne bir soytarıyı getirdiler ve provokasyon eylemi yaptırdılar. Kutsal kitabımızı bizim elçiliğimizin önünde yakması söylenmiş, geldi yaktı sefil kişi. Amacının ne olduğu o kadar aşikar ki. Git provoke et demişler. İsveç-Türkiye ilişkilerini bu sefil kişi bozmak için her türlü provokasyonu yaptı.

“İSVEÇ YÖNETİMİ DEVLET ZEKASINDAN YOKSUN”

İsveç yönetimi devlet zekasından yoksun, bu provokasyonu seyretti durdu. Bu oyunun oynanmasına izin verdiler. O pislik, o kadar alçalmış bir adam ki; iğrenme duygusundan başka bir şey hissetmiyor insan.

Öte yandan yaşananlar sonrası dün Kabine Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç’e oldukça sert ifadelerle yüklendi.

“Rabbimizin koruması altındaki Kur’an-ı Kerim, bir haçlı artığının onun nüshasını yakması ile asla zarar görmez” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Böyle bir kepazeliğe izin verenler NATO’ya başvuru konusunda bizden destek mestek beklemesinler” ifadeleriyle NATO’ya katılım talebine ‘ret’ sinyali verdi.

KURAN-I KERİM PROVOKASYONU

Paludan büyükelçilik yakınına polis koruması eşliğinde gitti. Önce elinde Kur’an-ı Kerim’le açıklama yaptı. Ardından Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içeren bir karikatür açtı.

Daha sonra da elindeki Kur’an-ı Kerim’i yaktı. Paludan provokasyonunu gerçekleştirdiği anda etrafı polis tarafından koruma altına alınmıştı. Olay anında Paludan çevredeki bazı kişiler tarafından protesto edildi. Paludan skandal eylemin ardından yine polis eşliğinde gölde bekleyen tekneye binerek bölgeden uzaklaştı.

İSVEÇ’TE HÜKÜMET EYLEME HEM İZİN VERDİ HEM KINADI

Olaya ilişkin İsveç’ten ilk açıklama Dışişleri Bakanı Tobias Billström’den geldi. Billström, İsveç’in “Geniş kapsamlı bir ifade özgürlüğüne sahip olduğunu” söyledi. Ancak bunun hükümetin bu görüşleri desteklediği anlamına gelmeyeceğini savundu. Billstrom, “İslamofobik provokasyonlar dehşet verici.” dedi.