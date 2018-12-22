Kılıçdaroğlu: Sessiz kalmayacağız

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Orta Doğu’da yaşanan kaosa değindi ve zulme karşı sessiz olunmayacağı söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Zulmün karşısında sessiz kalmayacağız, kalmamalıyız. Eğer çocukların kanı akıyorsa o çocuklara sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur, o çocuklar masumdur. Savaşın ortasında çocuklar kalmamalı, İslam dünyasında kan akmamalı. İslam dünyasında barış ve huzur olmalı” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum’un Çat içesinde, ilçe belediyesince yaptırılan ve aralarında İslam Eserleri Müzesi’nin de bulunduğu 81 Eserin Toplu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, Çat’ın 18 bin nüfuslu güzel bir ilçe olduğunu ve Çat’ı belediyecilikte her zaman örnek gösterdiğini söyledi.

“EĞER İSLAM BARIŞSA NEDEN KAVGA EDİYORUZ”

Kılıçdaroğlu, Hazreti Mevlana’nın varlık ve mana alemi diye iki alemin olduğuna dair sözünü hatırlatarak, yüreklerinde Hazreti Peygamberin verdiği barışı, huzuru ve kardeşliği yaşatmak zorunda olduklarını belirtti.

İslam’ın barışı temsil ettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, “Eğer İslam barışsa, neden kavga ediyoruz. Neden İslam aleminde kan akıyor acaba, bunu acaba kendimize yeteri kadar soruyor muyuz. Bakın örnek vereyim, Yemen’de şu an kan akıyor, İslam dünyasında. 5, 5 milyon çocuk kan içinde, ağlıyor. Bunların savaşın ortasındaki 5,5 milyon çocuk. Suriye’de 400 bin kişi öldürüldü, 6,5 milyon kişi Suriye’yi terk etti. Yüz binlerce çocuk ya annesiz kaldı ya babasız veya başka yerlere gitmek zorunda kaldı. Madem İslam Eserleri Müzesi’ni açıyoruz, bu müzede göreceksiniz, insanın değerini, İslam’ın değerini de burada göreceksiniz. O zaman İslam dünyasında neden kan akıyor, neden ?” diye konuştu.

“ZULMÜN KARŞISINDA SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

Zulme karşı durmanın herkesin ortak görevi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, zulme boyun eğilmeyeceğini ve zulme karşı sessiz kalınmayacağını bildirdi.

“Haksızlık karşısında sessiz kalan dilsiz şeytandır diyor inancımız.” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Zulmün karşısında sessiz kalmayacağız, kalmamalıyız. Eğer çocukların kanı akıyorsa o çocuklara sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur, o çocuklar masumdur. Savaşın ortasında çocuklar kalmamalı, İslam dünyasında kan akmamalı. İslam dünyasında barış ve huzur olmalı. Biz bunu söylediğimiz zaman çoğu zaman suçlandık. Ne derlerse desinler Çatlılara, Türkiye’ye sözüm var. Zulmün karşısında asla boyun eğmeyeceğim, haksızlık karşısında asla susmayacağım.”

Kılıçdaroğlu, konuşmasından sonra hat sanatçısı Sabriye Şekerin eserini İslam Eserleri Müzesi’ne hediye etti. Törene katılanlarla birlikte müze ve 81 eserin toplu açılışını yapan Kılıçdaroğlu müzeyi gezdi, eserler hakkında bilgi aldı.

TRT