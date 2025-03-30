Kılıçdaroğlu, Silivri Ziyaretinden Sonra Konuştu

KILIÇDAROĞLU, TUTUKLULARLA GÖRÜŞTÜ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Osman Kavala, Can Atalay, Rıza Akpolat, Mehmet Murat Çalık ve Ümit Özdağ ile bir araya geldi.

RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Öncelikle Türkiye’deki bütün yurttaşlarımın Ramazan Bayramını kutluyorum. Huzurlu aileleriyle güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum” dedi. Ayrıca, Silivri’de CHP’li dostlarıyla ve belediye başkanlarıyla görüştüğünü belirtti. Kılıçdaroğlu, “Genel Başkana durumunu sorduğumda yazısı savcılıkla bekliyor. Bu yazının bir an önce mahkemeye sunulması gerekiyor. Sunulduğu taktirde kendisinin içinde bulunduğu tablodan çıkabileceği yönünde düşüncesini ifade etti” açıklamalarında bulundu.

UMUT AŞILAMASI

Sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu, yurttaşlara çağrıda bulunarak, “Bizim umutsuzluğa kapılma gibi bir hakkımız yok. Biz gelecek güzel günleri inşaa etmek için yola çıkan kişileriz. Bu gelecek güzel günleri sadece kendimiz için değil evlatlarımız için, Türkiyemiz için, bölgemiz için yapmak zorundayız” ifadelerine yer verdi.