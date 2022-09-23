Kılıçdaroğlu: Sırtımı artık size yaslayacağımı bilmek istiyorum

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçmene seslendi ve vaatlerini sıraladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililere ”Benimle misiniz?” diye sordu. Kılıçdaroğlu’nun “Bazılarınızın sesi çıkmıyor, benimle olduğunuzu hissetmek istiyorum” sözleriyle destek istemesi dikkat çekti. Bu sözlere partililerden destek de gecikmedi. İBB Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş tweet atarak “Yanınızdayız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de partisinin TBMM Grubu tarafından düzenlenen 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılışına katıldı.

”BENİMLE MİSİNİZ?” DİYE SORDU

Burada yaptığı konuşmada ”Benimle misiniz?” diye soran Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

”Bu mücadelede halk düşmanlarını birlikte yeneceğiz ve özgürlük doğruluk ve adalete susamış halkımıza kurtuluşu beraber getireceğiz ama şunu da artık bilmek zorundayım; siz gerçekten benimle birlikte misiniz?

”BAZILARINIZIN SESİ ÇIKMIYOR”

Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum artık karar verelim. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz?

”SIRTIMI ARTIK SİZE YASLAYACAĞIMI BİLMEK İSTİYORUM”

Benimleyseniz benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı artık size yaslayacağımı bilmek istiyorum.”

İMAMOĞLU VE YAVAŞ’TAN ”YANINDAYIZ” MESAJI

Kılıçdaroğlu’nun sözleri parti içinde olumlu tepki aldı.

İsimleri Cumhurbaşkanlığı adaylığı için dile getirilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş art arda tweet atarak Kılıçdaroğlu’na ”Yanınızdayız” dedi.