Kılıçdaroğlu: Sizden Korkan Sizden Namerttir!

ŞAİBE İDDİALARINA SERT YANIT

Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 38. Olağan Kurultay’ın ardından ortaya çıkan şaibe iddiaları ve sosyal medyada yaşadığı linç kampanyalarına sert bir yanıt verdi. “Sessizliğimiz suskunluk değil, sorumluluktur” başlıklı açıklamasında, kendisine yönelik tehdit ve saldırılara karşı belirli bir duruş sergiledi.

HEDEF GÖSTERİLİYORUM

Kılıçdaroğlu, 20 Kasım 2023’teki videolu açıklamasına dikkat çekerek, o günden itibaren sistematik olarak hedef gösterildiğini aktardı. Karanlık trol hesapları ve bazı gazetecilerin organize bir linç kampanyası yürüttüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, kendi can güvenliğine yönelik ciddi tehditler aldığını da belirtti. “Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler var, silahla vurulmamı isteyenler de…” diyen Kılıçdaroğlu, bu sürecin giderek daha organize bir hale geldiğini vurguladı.

BİRLİKTE SİYASET YAPTIĞIM İSİMLER DE KAMPANYADA

Açıklamasında, daha önce birlikte siyaset yaptığı kişilerin de bu kampanyaya destek verdiğini öne süren Kılıçdaroğlu, “Bir zamanlar benimle yol yürümeyi bir övünç sayanlar, şimdi başka mecralara savrulmuş durumda” dedi. Parti içinden ve dışından gelen konuşma çağrılarına yanıt veren Kılıçdaroğlu, polemiklerle değil halkla iletişim kuran bir siyasetçi olduğunu belirtti. Her zaman hakikatin yanında olduğunu tekrarlayan Kılıçdaroğlu, sert ifadelerle sözlerini bitirdi: “SİZDEN KORKAN SİZDEN NAMERTTİR”

Kılıçdaroğlu, “Beni direklere asacaklara, silahla vuracaklara, beni yakacaklara, taşlatacaklara söylüyorum: Sizden korkan sizden namerttir. Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz.” Bu açıklamalar, CHP içindeki kurultay sonrası gerilimin yeni bir aşamasına işaret ederken, parti tabanı ve kamuoyunda da geniş yankı buldu.