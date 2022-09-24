Kılıçdaroğlu sözlerine açıklık getirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Benimle birlikte misiniz” sorusu yankılara neden olurken CHP kaynakları, bu sözün hem parti içine hem parti dışına yönelik olduğunu ifade ediyor.

Kaynaklar, “CHP, acil sorunların deneyim sahibi bir yapıyla ve adayla çözülmesi gerektiğine inanıyor. Bundan dolayı 6’lı masada ve bu partilerin içinde tartışma yaratmak istiyorlar. Parti içinde alternatif yaratmak istiyor bazı kesimler. Kemal Bey ne dedi, ‘yola çıktım iradeyi 6’lı masaya bıraktım. Ya benimlesiniz etrafınızla beraber ya da değilsiniz’. Parti içi ve yanımızda gözükenlere dönük bir eleştiriydi Kılıçdaroğlu’nun söyledikleri. Bir nevi parti içi ve parti dışı mesajdı. Kapalı kapılar ardında şikayetini dile getiren tuzu kuru bir kesime artık siz de elinizi taşın altına koyun dedi. Saklanarak bu süreci bizim omuzlarımıza bırakmayın ve bize katılın dedi. Parti içinde de belli merkezlere artık çevrenizi de netleştirin, çevrenizle beraber net bir mesaj verin dedi” değerlendirmesinde bulundu.