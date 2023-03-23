Kılıçdaroğlu, SPD Genel Başkanı ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Genel Başkanı Lars Klingbeil ile görüştü.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesinde temaslarını sürdürüyor.

Millet İttifakı dışındaki muhalif parti liderlerini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, yurt dışı temasları da kuruyor.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile heyetini partisinin genel merkezinde ağırladı.

PARTİ KURMAYLARI DA EŞLİK ETTİ

CHP’den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Görüşmede Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.