Kılıçdaroğlu: Suç duyurusunda bulunmazsanız namertsiniz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bürokratlar hakkındaki açıklamasına gelen tepkilere yanıt verdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu,”Savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarmış, bulunmazsanız namertsiniz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Gittik Merkez Bankası’na ‘bankanıza sahip çıkın’ dedik. Çok iyi yetişmiş kadrolar yerine dışardan eleman getirmek doğru değildir. Bankanın kültürünü yok eder.

Merkez Bankası’nın kasasındaki 128 milyar doları Hazine ve Maliye Bakanı’nın inisiyatifine bırakıldığını unutmadık. O paranın kimlere hangi kurdan satıldığını bilmiyoruz. Merkez Bankası’nda para var ama başkasının parası.

Pazartesi gününü 18 Ekim’de kim yasadışı talimat verirse orada durun ve yapmayın dedim. Doğru söylüyorum değil mi? Bunları söyleyince Bremen mızıkacıları harekete geçti. Neymiş devlet memurlarını ben tehdit ediyormuşum.

Neymiş bir darbeci zihniyetindeymişim. Ben hırsızlığa bulaşmayın diyorum. Savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarmış, bulunmazsanız namertsiniz. Sarayın avukatları suç duyurusunda bulunuyormuş. Erdoğan’a hakaret içeren ifadeler varmış.”