Kılıçdaroğlu: Taliban’la neden konuşmuyorsun?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afgan sığınmacılar ile ilgili hükümete yüklendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afgan sığınmacıların İran üzerinden Türkiye’ye geldiklerine işaret ederek, iktidara, “Afganistan’la aramızda 2.940 km mesafe var, sığınmacı İran’dan geliyor, İran yerine neden Taliban’la konuşuyorsun?” sorusunu yöneltti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Saray iktidarı ne yapıyor? ‘Taliban’la konuşacağım’ diyor. Afganistan’la aramızda 2.940 km mesafe var, sığınmacı İran’dan geliyor, İran yerine neden Taliban’la konuşuyorsun? Bir kez daha söylüyorum, yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan! Avrupa liderleri ‘Afganistan sığınmacı sorununu Türkiye ile halletmeliyiz’ demeye başladılar. AB neden İran’la değil de Türkiye ile konuşalım diyor? Komşu değiliz, neden biz? Siz verin bu sorunun yanıtını sevgili halkım. Sizce İran böyle bir sığınmacı anlaşmasına ‘evet’ der mi?”

Kılıçdaroğlu 165 belediye başkanına teşekkür etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya ve Muğla’nın ilçelerinde yoğunlaşan yangın felaketi ile mücadeleye destek veren belediye başkanlarına teşekkür mektubu gönderdi. Kılıçdaroğlu, CHP’lilerin yanı sıra, AK Parti, MHP ve TKP’lilerin de yer aldığı 165 belediye başkanına yolladığı mektubunda, “Ülke olarak, cumhuriyet tarihimizin en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldık. Antalya ve Muğla başta olmak üzere pek çok ilimizde meydana gelen yangınlarda; vatandaşlarımızı, ormanlarımızı, canlılarımızı kaybettik” ifadesiyle başlayan mektubunda, şunları kaydetti: “Bu tür durumlarda en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, siyasi çekişmeleri bir kenara bırakarak, birlik ve beraberlik içinde hareket etmektir. Yangınla mücadelede, orman personelimizden belediye çalışanlarına, emniyet ve sağlık ekiplerimizden gönüllü vatandaşlarımıza kadar pek çok kesim, işte bu duygularla görev yaptı. Büyük fedakârlıklar göstererek canla başla çalışan her bir insanımıza minnet borçluyuz. Ülkemizin dört bir yanındaki yerel yönetimlerimiz de dayanışma bilinciyle yangın bölgelerine yardım elini uzattı. Sizler de belediye olarak sunduğunuz katkılarla bu büyük mücadelenin içinde yer aldınız. Ülkemizin orman yangınlarıyla mücadelesine verdiğiniz destek nedeniyle, sizlere ve mesai arkadaşlarınıza en içten şükranlarımı sunarım. Bir daha bu acıları yaşamamak dileğiyle, saygı ve sevgilerimi iletir, çalışmalarınızda başarılar dilerim.”