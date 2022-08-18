Kılıçdaroğlu: Tehditler aldım

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gittiği yerlerde tehditler aldığını ancak bunun onu yıldırmayacağını söyledi.

Ankara’da CHP Üye Katılım Töreni’nde konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Gittiğim yerlerde tehditler de aldım. İnanın, haklıysanız hiçbir tehdit sizi etkilemez. Ben bu davaya böyle inandım ve böyle yürüdüm. Böyle de yürüyeceğim” dedi.

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi’ni ne kadar tanıyorsunuz bilmiyorum? Ama önce genel başkanını tanımanızı isterim. Kemal Kılıçdaroğlu kimdir? Çünkü beni tanıyacaksınız ki partiyi de bileceksiniz. Ben 7 çocuklu bir aileden geliyorum. Rahmetli annem ve bugün en büyüğümüz olan ablam okuma yazma bilmezlerdi. 7 kardeş arasında üniversite bitiren bir tek benim. Devlette görev aldım. 27,5 yıl çalıştım. Emekli olduktan sonra siyasete girdim. Halktan birisiyim, sizden birisiyim. Aristokrat bir aileden gelmiyorum. Sizin yaşdığınız acıların çoğunu kendi ailemizde yaşadı” dedi.

“Siyasete girdiğim gün bütün malvarlığımı eşimin yüzüğü dahil internet siteme koydum” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Benim görev yaptıım yılları didik didik ettiler açık bulabilir miyiz diye. Bulamadılar. Üç evladım var, ne yaptıklarını çoğunuz bilmezsiniz. Onlara şunu söyledim; ‘Ben genel başkan oldum, siz herhangi bir CHP’li belediyeden iş almayın’. Sen kendi emeğinle kazan. Çocuklarım buna dikkat ediyorlar.”

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Adı Cumhuriyet Halk Partisi… Halkın partisi olmak zorundayız. Parti genel başkanı oldum, evet. Adı Cumhuriyet Halk Partisi. Halkın partisi olmak zorundayım. Fakirin fukaranın hakkını korumak zorundayım. Eğer bir çocuk bu coğrafyada yatağa aç giriyorsa rahat etmemeniz lazım. Böyle baktım, böyle baktık.”

“TEHDİTLER ALDIM”

“Gittiğim yerlerde tehditler de aldım” diyen Kılıçdaroğlu ifadelerini şu şekilde sürdürdü:

“Terör örgütünün silahlı saldırısına da uğradım, bir askerimiz şehit düştü bir camide şehit cenazesine katılırken linç girişiminde bulundular, yine İstanbul’da bir cenaze töreninde göğsüme bir kurşun mermisi fırlattılar, tehdit ettiler. İnanın, haklıysanız hiçbir tehdit sizi etkilemez. Ben bu davaya böyle inandım ve böyle yürüdüm. Böyle de yürüyeceğim. “