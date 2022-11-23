Kılıçdaroğlu: Terör karşı birlik olmalıyız

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teröre karşı birlik olma zamanı olduğunu vurguladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında “Terör konusunda beraber olmak zorundayız. Nereden, nasıl gelirse gelsin hep beraber karşı çıkmak zorundayız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP lideri özetle şunları söyledi:

BİRLİK VURGUSU: Bu coğrafyada terörden en büyük acıları yaşayan Türkiye’dir. Sağlıklı, tutarlı politikalarla Türkiye’yi bu girdaptan çıkarmak zorundayız. Bir insanlık suçuysa kimden nereden nasıl gelirse gelsin hangi amacı taşırsa taşısın hep beraber karşı çıkmak zorundayız.

SINIRDAN NASIL GEÇTİLER?: Bombalar patlatıldı, insanlar hayatlarını kaybettiler. Güvenlik güçlerine teşekkür ediyoruz, hemen yakaladılar ama asıl sorulması gereken soruyu daha sormadık, bu terörist sınırdan nasıl geçti? Nasıl oluyor da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sınırları yol geçen hanına dönebiliyor? Siz önlem aldınız, terörle mücadele ettiniz de biz karşı mı çıktık?

‘SİSİ’ TEPKİSİ: Eğer dış politikada yanlış yaparsanız, dengesiz konuşursanız, hamaset yaparsanız size bir gün bunun gereğini yaparlar. Ve siz onların önünde diz çökmek zorunda kalırsınız. İhvanı AK Parti’nin logosu haline getirmişti. ‘Uluslararası platformlarda sadece Sisi’yi cumhurbaşkanı olarak kabul etmediğimi söyledim’, ‘BM’de onunla aynı masaya oturmadım’ diyordu. Ne oldu? Erdoğan’ın benim zoruma giden tarafı Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil etmesi, devletin itibarını yerle bir etmesidir. Ne demektir, tükürdüğünü yalamak, Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın.