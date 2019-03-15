Kılıçdaroğlu: Terör suçu işlendi

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda’da 2 camiye yapılan saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, ”Yeni Zelanda’da insanlığa karşı büyük bir terör suçu işlendi” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova’da STK, meslek odaları temsilcileri, iş insanları ve muhtarlarla buluşmasında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

YENİ ZELANDA’DA CAMİLERE YAPILAN SALDIRI

”Yeni Zelanda’da insanlığa karşı büyük bir terör suçu işlendi. İslamofobinin, nefret dilinin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyor, batılı ülkeleri ödevlerini yapmaya, çağırıyoruz.

”TÜRKİYE ÜRETİMDEN KOPARILDIĞI İÇİN BEKA SORUNU VAR”

Üretimden koparıldı Türkiye. Eğer bir beka sorunu aranıyorsa Türkiye üretimden koparıldığı için bir beka sorunu vardır bir gelecek sorunu vardır. 17 yıl yöneteceksiniz bir memleketi vergi alacaksınız özelleştirme yapacaksınız sonunda ortaya üretimden koparılan bir Türkiye ve 7,5 milyon işsiz insan. Nereye gitti bu paralar?

”TÜRKİYE’NİN BİR KALKINMA PLANI YOK”

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir kalkınma planı yok. En son kalkınma planı süresi 2018’de bitti. 2019… Yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Kalkınma planı yok.”

TRT