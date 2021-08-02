Kılıçdaroğlu: THK var, TSK var, alırsınız uçakları

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, orman yangınlarında yetersiz kalındığını söyleyerek, hükümete yüklendi.

Orman yangınlarına karşı tutarlı ve sağlıklı politikalar üretilmediğini belirten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Orman yangınını söndürmek için devlet ihale mi açar? THK var, TSK var, alırsınız uçakları. İHA’larınız var, anında müdahale edersiniz” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Öze Dönüş Platformu Temmuz Ayı Toplantısı’na katıldı. Bayrampaşa’da bir otelde düzenlenen toplantıya Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra eski Adalet ve İçişleri Bakanı İsmail Müftüoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, Öze Dönüş Platformu Başkanı Emir Abi, partililer ve platform üyeleri katıldı. Toplantıda konuşma yapan Kılıçdaroğlu son dönemde Türkiye’nin çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarına değindi.

Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

“Dün Antalya ve Manavgat’taydım. Gece Marmaris’e geçtim. Orman yangınları var. Hala devam ediyor. Gerçekten de bir ağacın yanması ne demektir, bir ormanın yanması ne demektir? Onlar canlı. Ormanda da canlılar yaşıyor. Bütün bunlar yanıyor. Dolayısıyla bizim önlem almamız lazım. Soru şu. Bu orman yangınları her yıl olur muydu? Olurdu. Peki her yıl olan orman yangınlarına karşı neden sağlıklı ve tutarlı bir politika üretemiyoruz? Orman yangınını söndürmek için devlet ihale mi açar? Türk Hava Kurumu var, Türk Silahlı Kuvvetleri var. Başka kuruluşlar var. Alırsınız uçakları, helikopterleri. Belli bölgelerde konuşlanırlar. İHA’larınız var, anında müdahale edersiniz. 2002 yılında Türkiye’de 176 orman yangını çıktı. Çok büyümeden tamamı söndürüldü. Peki 2002’de yapılan mı bugün yapılan mı doğru? Şimdi orman yangını var, kimin ne dediği belli değil. ‘Uçak var, uçak yok.’ Bu yangın her yıl oluyordu, neden önceden önlemini almıyorsunuz? ‘Yaş kesen baş keser’ diyoruz. Ormanları koruyacağız. Ormanlar sayesinde nefes alıyoruz. Sayın Bakanım yorgun değilim. Bu ülkede huzuru ve barışı sağlayıncaya kadar yorulmaya niyetim yok.”

Kılıçdaroğlu,toplantıda “Z” kuşağı ve “Y” kuşağına da değinerek, çocukların her zaman hayatı büyüklerden daha iyi sorgulayabildiğini, çocukların daha iyi bir geleceği hak ettiklerini, eğitimsiz bir toplumun geri kalmaya mahkum olduğuna söyledi.

Gençlere seslendi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Önümüzdeki seçimlerde bu ülkeye demokrasiyi yeniden inşa etmek gibi tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var. 6 milyon 300 bin genç, ilk kez sandığa gidecek. Gençlere ‘Oyunuzu A partisine, B partisine verin’ diye söylemiyorum. İradelerine saygı duydum. Sadece şunu düşünmelerini isterim. Sandığa giderken ellerini vicdanlarına koysunlar ve oylarını öyle kullansınlar. Otoriter yönetim mi, demokrasi mi?” ifadelerini kullandı.