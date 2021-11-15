Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı ile görüşecek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüşecek.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Saray, enerjiye yüzde 48 zam yapıp yükü sanayiye yıktı. Buna sessiz kalmayacağım. Türkiye’nin işletmelerini korumak için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere saat 17.00’de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşmeye gidiyorum” açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşmeye gideceğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Saray, enerjiye yüzde 48 zam yapıp yükü sanayiye yıktı. Buna sessiz kalmayacağım. Türkiye’nin işletmelerini korumak için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere saat 17.00’de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşmeye gidiyorum.

Saray şunu çok iyi biliyor ki, sanayici enerjiye yapılan bu zamları halka yansıtmak zorunda. Sonra gelsin sanayicimize karalamalar… Açıkça söylüyorum; ne işletmelerimizi ezdireceğiz ne de halkın zamlara boğulmasına izin vereceğiz.”