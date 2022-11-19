Kılıçdaroğlu, TTB heyeti ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipler Birliği heyeti ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Parti Genel Merkezi’ndeki görüşmede Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da eşlik etti. Heyet, Türk Tabipleri Birliği’nin isminin “Tabipler Birliği” olarak değiştirilmesini içeren kanun teklifi, meslek örgütleri ve birliklerin yapısına ilişkin yapılması planlanan düzenlemeler hakkında görüşlerini dile getirdi.

Ökten, “Meslek örgütleri üzerine olan baskılar veya yapılacak yapısal değişiklikler altılı masada da görüşülmeli. Çünkü bu, meslek örgütlerini çökme noktasına getirecek. İktidar seçimle ele geçiremediği yerleri kendi yöntemleriyle ele geçirmek istiyor” dedi.

Kılıçdaroğlu da konuyu daha önce de altılı masada görüştüklerini ve yapılacak toplantıda da yeniden gündeme alacaklarını belirtti. Heyet, TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması için de “Haksız ve hukuksuz bir tutuklama” değerlendirmesinde bulundu.

TTB’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede heyet Türkiye’deki sağlık ortamının sorunları hakkında da CHP liderine bilgi verdi. TTB’nin bugüne değin yürüttüğü mücadelelerin aktarıldığı “Kazanımlarımız” kitabı ve konuyla ilgili bir dosyayı da Kılıçdaroğlu’na sundu.