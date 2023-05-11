Kılıçdaroğlu: Türkiye göçmen deposu olmayacak

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göçmen sorununa değindi.

Türkiye’de bulunan Suriyeli göçmenlerle ilgili açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “En geç iki yıl içinde Suriyelileri kendi ülkelerine uğurlayacağım. Türkiye göçmen deposu olmayacak. Avrupalı rahat etsin diye burada tutuyoruz. Derdi biz çekiyoruz, keyfi onlar yaşıyor.” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas’ta düzenlenen mitingde konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“En geç iki yıl içinde Suriyelileri kendi ülkelerine uğurlayacağım. Türkiye göçmen deposu olmayacak. Avrupalı rahat etsin diye burada tutuyoruz. Derdi biz çekiyoruz, keyfi onlar yaşıyor. Bay Kemal buna izin vermez.

Trump dedi ki, bak beni kızdırma senin malvarlığını açıklarım. Tek bir cümle, tık bile çıkmadı. Aynı soru Bay Kemal için söylenseydi, araştırmazsanız namertsiniz derdi. 27,5 yıl devlette çalıştım. Her zaman her yerde dürüst görev yapmaya özen gösterdim.

“TERÖR İNSANLIK SUÇUDUR”

Sinan Ateş’in kattilerini yargıya teslim edeceğim, hiç endişe etmeyin. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu geldi, ona da söz verdim. O olayı da ayrıntılarıyla ortaya koyacağım. Gizli kapaklı bir şey olmayacak.Yok masanın altı, yok üstü yok terör örgütleri. Açık ve net söylüyorum. Terör bir insanlık suçudur, teröre destek verenin de yanında duranın da Allah bin belasını versin. Biz kökten milliyetçiyiz. Bu ülkenin hakkını ve hukukunu sonuna kadar savunuruz. Düne kadar küfrettikleri adamın kapısına gidip para dilenmeyiz. Biz Kuvay-i Milliye’ciyiz.

“EMEKLİLER KURBAN BAYRAMI’NDA 15 BİN LİRA ALACAK”

Emekliler için de sözüm var. Emekliye Ramazan, Kurban bayramında asgari ücret kadar ikramiye verilsin dedik. 2 bin lira verdiler oradan toplam 15 bin lira alacağınız var. Emekliler Kurban Bayramı’nda 15 bin lirayı çekecekler ve harcayacaklar. Kaçırdıkları 418 milyar doları alacağım ve size vereceğim. Onlar yandaşlara Bay Kemal vatandaşa çalışıyor.

“KUL HAKKI YEMEM, YEDİRMEM”

Sizler gibi bir aileden geliyorum. Lüksüm yok, şatafatım yok. 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacğım. Benim kitabımda ayrımcılık yoktur. Birinin derdi varsa onu çözmek için yollara koyulacağım. Huzura ihtiyacımız var, beraberliğe ihtiyacımız var. Haramilerin saltanatını bitireceğim. Kul hakkı yemem ama kul hakkı da yedirmem.

Sivas’ı Orta Anadolu’nun en güçlü kentlerinden biri haline getireceğiz. Sivas’ın, Anadolu’nun nasıl şaha kalktığını göreceksiniz. Hedefimiz İstanbul’un nüfusunu 5 yıl içinde 2,5 milyon azaltmak.”