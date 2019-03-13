Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin 1 Ocak 2019’dan itibaren Türkiye’nin kalkınma planı olmadığını belirtti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ”Türkiye’nin kalkınma planı yok. 1.1.2019’dan itibaren Türkiye’nin kalkınma planı yok. Bir devlet plansız yönetilir mi? Türkiye yönetiliyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli’de STK, sendika temsilcileri ve muhtarlarla buluşmasında konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

”Nohut getiriyoruz. Niçin? Şimdi 200 bin ton patates getireceğiz. Niçin? Yer mi kalmadı? Patates ekecek alan mı kalmadı? Bir ülke düşünün tek başına 17 yıl yönetiyor ama nasıl oldu da bu noktaya geldik? Hepimizin düşünmesi lazım. Hepiniz kanaat önderisiniz eyvallah. Yarın ne olacağını kim biliyor? Erdoğan dahil hiç kimse bilmiyor. Türkiye’nin kalkınma planı yok. 1.1.2019’dan itibaren Türkiye’nin kalkınma planı yok. Bir devlet plansız yönetilir mi? Türkiye yönetiliyor. Başka örneği var mı? Afrika’nın az gelişmiş ülkelerini bilmiyorum ama başka bir ülke yok. 2019 Türkiye plansız.

”KİŞİYE BAĞLI HİZMET KAVRAMI DOĞRU DEĞİLDİR”

Kişiye bağlı hizmet kavramı doğru değildir. Aksi halde dünya dururdu. Dünyanın gelişmesi değişim üzerine inşa edilmiştir. Belediye başkanı arkadaşlarımdan şunu bekliyorum seçildiğiniz andan itibaren hiçbir ayrım yapmayacaksınız belde halkında. Herkese hizmet götürülecek eşit. Ama bir mahalle yoksulsa oraya pozitif ayrımcılık yapılacak. Harcanan her kuruşun hesabını millete yani size verecek.

”SİYASETTE YENİ BİR ALAN AÇMAMIZ LAZIM”

Hesabını vermezseniz siz geçmişinizde kara bir leke bırakmış olursunuz. Mal varlığımız meydanda harcamalarımız da meydanda. Örneğini veririm metro yapıyor 3 büyükşehirimiz İstanbul Ankara İzmir. İzmir metronunun kilometresini 50 milyon lira ile yapar Ankara 100 milyona İstanbul 150 milyona yapıyor. Niçin? Metro ise metro. Makine aynı makine. 50 milyonluk bir iş nasıl oluyor da 100 milyon liraya 150 milyon liraya bitiriliyor? Çalınan kimin parası? Halkımızın parası. Siyasette yeni bir alan sayfa açmamız lazım.

”BELEDİYE BAŞKANI BİRAZ HALK ADAMI OLMALI”

Belediye başkanı olduğunuzda hiçbir işçinin memurun işine son vermeyeceksiniz. Herkesi kucaklayacaksınız. Esnafı ziyaret edeceksiniz. Belediye başkanı seçilip sırça köşkte oturmayacak belediye başkanı. Belediye başkanı ayda bir kasaba bakkala uğramalı. Belediye başkanı biraz halk adamı olmalı. Zor bir şey değil. Ben şahsen öyle yaşıyorum. Halktan kopmadık saray merakımız yok.

”DÜNYA MARKASI OLAN TÜRK TÜTÜNÜNÜ BİTİRDİK YUNANİSTAN’DAN İTHAL EDİYORUZ”

Üretimden söz ettim. Yakınsınız komşumuz var Yunanistan 2018 yılında Yunanistan’dan 115 milyon dolarlık pamuk ithal ettik. 2018’de 28 milyon dolarlık buğday ithal ettik. 13 milyon dolarlık da tütün ithal ettik. Dünya markası olan Türk tütününü bitirdik Yunanistan’dan ithal ediyoruz. Üretmezseniz beka sorunu çıkar. STK’lara sendikalara muhtarlara esnaf ticaret odalarının başkanlarına bir gerçeğin altını çizerek sözlerime son vereceğim. Bir ülke özelleştirme yapıyor olabilir dersiniz ki Etibank’ı satacağım ne demek bankacılık madenleri satacağım dersiniz satarsınız. Ama bir devlet kendi silah fabrikalarını yabancı bir orduya satmaz. Bunun dünyada örneği yoktur. Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’ndan söz ediyorum 25 yıllığına Katar ordusuna satıldı. Tıpkı Telekom gibi. Gitti krediyi bizim bankalardan aldı Telekom’un karını aldı yurtdışına götürdü kredinin ödemesine gelince ödemiyorum dedi. 3 banka mecburen sineye çektiler. Bedava uçak verdikleri için mi satıyorsun? Yarın kapatsa orayı ne diyeceksiniz?

”BÜTÜN AVRUPA KAVGA EDİYOR 82 MİLYONLUK TÜRKİYE’Yİ KİM DOYURACAK DİYE”

17 yılın sonunda geldiğimiz noktadır bu. 17 yıl önce biz soğan patates pamuk buğday mı ithal ederdik? Ortadoğu’yu besliyorduk biz. Hani Türkiye uçuyordu? Uçan yabancı ülkelerin çiftçileri oldu. Bütün Avrupa kavga ediyor 82 milyonluk Türkiye’yi kim doyuracak diye. Hollanda, Almanya, Fransa diyor ben doyuracağım. Rekabet ediyorlar. Çünkü Türkiye’de üretimi bitirdiler.”

NTV