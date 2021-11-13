Kılıçdaroğlu Twitter’dan paylaştı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ‘helalleşme yolculuğuna’ çıkacağını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla, “helalleşme yolculuğuna” çıkacağını duyurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı 4 dakika 30 saniyelik videoyu, “Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım.” başlığıyla paylaştı.

Önemli bir değişimin kapıda olduğunu, Türkiye’de iktidarların hep değiştiğini ama ülkenin makus talihinin hiç değişmediğini belirten Kılıçdaroğlu, hayatının bu aşamasında iktidara gelmekten çok daha önemli bir vizyonu bulunduğunu, bunun da “bu ülkenin bu makus talihini değiştirmek” olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Bunca olandan sonra sadece iktidarı değiştirmek yetecek mi bize? İktidarlar değiştikçe neden bu ülkeye gerçek bir demokrasiden ve müreffeh bir toplumdan sürekli uzaklaşıyor?” ifadesini kullandı.