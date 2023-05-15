Kılıçdaroğlu Twitter’dan paylaştı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada seçime değindiç

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçimlere dair açıklama yaptı ve sayılmayan 400 bin oy olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Sevgili halkım; dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak” dedi.