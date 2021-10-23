Kılıçdaroğlu: Ülke nasıl yönetilir göstereceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi üzerinden hükümete yüklendi.

GÖRECEKSİNİZ: Devletimiz zengin bir devlettir. Belediyelerimiz ellerindeki imkanları çarçur etmeden birilerine kaynak aktarmadan halk için kullanabiliyorlarsa zaten bu para hizmet etmeye yeter. Belediyeler bunu yaptığına göre Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda göreceksiniz Türkiye nasıl yönetiliyor.

MALİ EYLEM GÖREV GÜCÜ: Devletler saydam yönetilmek zorundadır. Hepiniz vergi ödüyorsunuz. Yeni doğan çocuk vergi ödemeye başlar. Altına bez alırsınız vergi ödersiniz. Emzik alırsınız vergi ödersiniz. Devletin temel geliri vergidir. Bunun doğru kullanılması lazım. Bir devletin itibarı vardır. Geçmiş hükümetler yine saygın olan devletlerle beraber ortak bir anlaşma yaptılar. Mali Eylem Görev Gücü diye. Kara parayla, uyuşturucu parasıyla, rüşvetle elde edilen paralar bir ülkeye fayda getirmez. Dolayısıyla imza atan bütün ülkeler kara parayla mücadele konusunda ortak irade beyan ettiler. Aynı zamanda terörizmin finansmanı için de bu paralar kullanılmasın belli güvenlik önlemlerini alalım’ dediler. Ve bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmayı imzalayan ülkelerden birisi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti.