Kılıçdaroğlu: Ülkemiz iklim ve su krizinin ortasında

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iklim ve su krizine değindi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Ülkemiz iklim ve su krizinin tam ortasındadır. Aslında Türkiye, uyarıları 15 yıldır almaktadır. Ama saray iktidarı bu uyarıları duymamaktadır” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Enerji ve Altyapı dergisine yaptığı açıklamada “iklim krizi” uyarısında bulundu.

Milliyet’ten Mehtap Gökdemir’in haberine göre “ülkemizi derhal yeni iklim krizlerine hazırlamaya başlamamız lazım” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Ülkemiz iklim ve su krizinin tam ortasındadır. Aslında Türkiye, uyarıları 15 yıldır almaktadır. Ama saray iktidarı bu uyarıları duymamaktadır. Artık halka gerçekleri söyleme zamanıdır. Bunu, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Millet İttifakı olarak yapmaya başlayacağız. Her yerde bizi nelerin beklediğini ve nasıl hazırlık yapmamız gerektiğini konuşacağız.”

Türkiye’nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarının içleri yaktığını söyleyen Kılıçdaroğlu “Saray iktidarı devleti aciz duruma düşürdü. İklim ve su krizi kapımızda! Bilim insanlarını dinlememiz gerekiyor. Konunun uzmanı bilim insanlarımızdan destek isteyeceğiz. Bunun için bir Bilim Çalıştayının yapılmasına gerek var. Bunu gerçekleştireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.