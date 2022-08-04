Kılıçdaroğlu Uludere’ye gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak’ın Uludere ilçesine ziyaret gerçekleştiriyor.

2011’deki hava harekatında ölen 34 kişinin ailelerini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, “Bu olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için buradayım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ortasu köyünde 2011 yılında hayatını kaybeden 34 kişinin yakınlarıyla görüştü. Ailelere bir kez daha başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu’na eşi Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik edecek.

Kılıçdaroğlu, ”Eğer bu ülkeye adalet gelecekse bu acının dindirilmesi lazım. Olayın aydınlatılması lazım. Söz veriyorum bu olayı aydınlatacağım” dedi.

”ADELETİ SAĞLAYACAĞIZ”

Olayın aydınlatılmasının ardından helalleşmenin gerçekleşeceğini de söyleyen Kılıçdaroğlu, ”Ölenler geri gelmeyecek bunun farkındayım. Ama annelerin acılarının bir şekilde dindirilmesi lazım. Biz bu adaletiz sağlayacağız” şeklinde konuştu.

28 Aralık 2011 gecesi, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyü kırsalında hava harekatı sırasında 19’u çocuk 34 kişi hayatını kaybetmişti.

Yargı süreci takipsizlik kararıyla sonuçlanan olayla ilgili devletin tazminat ödeme isteği ise aileler tarafından kabul edilmemişti.